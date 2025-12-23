Deportes

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

Además de la multa económica, hay noticias para las plazas de ambos.

Redacción Deportes
24 de diciembre de 2025, 2:50 a. m.
Nacional y Junior, sancionados por Dimayor tras las finales del FPC
Nacional y Junior, sancionados por Dimayor tras las finales del FPC Foto: Izq: David Jaramillo/Colprensa - Der: Jairo Kassiani/Colprensa.

Este martes, 23 de diciembre de 2025, Dimayor publicó la resolución No 132 del año en su web oficial. Allí, informó de las sanciones que le caerán a Atlético Nacional tras ser campeón de Copa BetPlay, y a Junior de Barranquilla, luego de conseguir la Liga BetPlay del segundo semestre.

En ambos casos, hay sanciones económicas y también de cierre de tribunas en los respectivos estadios de los dos clubes. El ente del balompié nacional especificó razones y demás para tomar las decisiones.

Dimayor sanciona a Junior por los hechos en la final de ida ante Tolima

“Sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. (Junior) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (tribuna norte y tribuna sur), así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($ 11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la Final (Ida) de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Deportes Tolima S.A.“, explicó Dimayor.

¿Qué pasó?

Dimayor también lo aclaró: “A través de los informes remitidos por los oficiales, se observa la presunta realización de conductas descritas por el CDU de la FCF, como conductas impropias de espectadores, quienes fueron identificados como seguidores del Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A., el cual oficiaba en condición de local en el partido correspondiente a la Final (Ida) de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Deportes Tolima S.A.”.

Imagen del partido entre Junior y Tolima, por la final de ida de la Liga BetPlay 2025-ll.
Imagen del partido entre Junior y Tolima, por la final de ida de la Liga BetPlay 2025-ll. Foto: Jairoiro Kassiani/Colprensa.

Sanción a Nacional, por parte de Dimayor, tras lo que pasó en la final de ida

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (Nacional) con una (1) fecha de suspensión parcial de la plaza, como se delimita a continuación: Sectores 13 y 14 de la tribuna sur; sectores 14 y 15 de la tribuna occidental; Sectores 1 y 2 de la tribuna oriental, así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($ 11.388.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Final (Ida) de la Copa BetPlay”, reza en la web oficial de Dimayor.

Hinchas de Atlético Nacional en la final de ida, de Copa BetPlay, ante Medellín.
Hinchas de Atlético Nacional en la final de ida, de Copa BetPlay, ante Medellín. Foto: Colprensa-David Jaramillo

¿Qué ocurrió?

“A través de los informes remitidos por los oficiales, se observa la presunta realización de conductas descritas por el CDU de la FCF, como conductas impropias de espectadores, quienes fueron identificados como seguidores del Club Atlético Nacional S.A., el cual oficiaba en condición de local en el partido correspondiente a la Final (Ida) de la Copa BetPlay Dimayor 2025, entre el Club Atlético Nacional S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.”.

