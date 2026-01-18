Así quedó la tabla de posiciones luego del Bucaramanga vs. Millonarios; Leonel Álvarez vio a un cuadro embajador “deslucido”

Este fin de semana comenzó una nueva versión de la Liga BetPlay, con duelos que involucraban a varios grandes del fútbol colombiano como Nacional, América y Millonarios.

Atlético Nacional celebra su goleada sobre Boyacá Chicó en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa - David Jaramillo

El partido que dio la apertura a esta temporada fue entre el Pereira y Llaneros, duelo que terminó con victoria para el cuadro visitante con un marcador de 2-0.

Este sábado, Fortaleza derrotó a Alianza en condición de local y horas más tarde el América hizo respetar, con autoridad, el Pasucal Guerrero, venciendo 3-0 al Internacional de Bogotá.

Otro de los que hizo sentir su poderío fue Atlético Nacional, que, con una gran actuación de Edwin Cardona, derrotó 4-0 al Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot.

Bucaramanga amargó el debut de Millonarios en la Liga BetPlay

El partido que cerró la jornada sabatina en el fútbol profesional colombiano tuvo a Bucaramanga y Millonarios como protagonistas en el estadio Américo Montanini.

Los leopardos, con Leonel Álvarez al mando, supieron remontar un duelo que parecía complicado, pero que pudieron resolver en solo cinco minutos.

Millonarios, que no pudo contar con Falcao en la nómina debido a la sanción que arrastra desde el año pasado, abrió el marcador gracias a un autogol de Leonardo Flores, al minuto 41.

Para el segundo tiempo, Flores se reivindicó y en el minuto 60 marcó el tanto del empate; cinco minutos más tarde, el goleador Luciano Pons volvió a vulnerar el arco de Diego Novoa, guardameta del equipo capitalino.

Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll. Foto: Prensa Millonarios.

Millonarios venía de disputar una pretemporada en la que se midió a dos de los cuadros más importantes del continente: River Plate y Boca Juniors, clubes con los que disputó la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al entrenador que pasó por el equipo embajador y por el conjunto xeneize.

El saldo de esos duelos fue una derrota con River Plate y un empate con Boca Juniors, lo que no dejó muy contentos a los seguidores azules, pues el nivel mostrado no fue el deseado por los hinchas del conjunto embajador.

Ya en el desarrollo del partido de este sábado contra el Bucaramanga, el conjunto local fue ampliamente superior y las estadísticas le dieron una posesión de balón del 60 %. De igual forma, los leopardos tuvieron 18 remates frente a los 8 que tuvieron los orientados por el técnico Hernán Torres.

Al final del encuentro, Leonel Álvarez destacó la remontada de su equipo y resaltó la forma como sus dirigidos hicieron ver “deslucido” a Millonarios.

“El equipo jugó un primer tiempo muy bien. De los partidos que he dirigido y he jugado, este ha sido el mejor primer tiempo; éramos merecedores de irnos al descanso con un resultado por todo lo que generamos. Si Millonarios lució deslucido, fue por el trabajo del equipo. Lo importante era ganar”, dijo Álvarez.

Leonel Álvarez destacó la remontada del equipo leopardo. Foto: Getty Images

Sobre la derrota, Torres asumió la responsabilidad y aseguró que hay frustración luego del resultado, pues lo planeado en la semana no correspondió a lo visto en la cancha.

“La sensación no es buena; se hizo un planteamiento que iba bien. Se va uno frustrado, porque habíamos trabajado para un resultado positivo (...) Las derrotas desbaratan todo. Eso es el fútbol: cuando se pierde siempre hay peros y peros; estamos en esa tarea de concretar porque no hay tiempo. Millonarios tiene que ganar sí o sí; nos vamos un poquito aburridos, veníamos haciendo un buen trabajo", dijo el estratega del cuadro capitalino.

