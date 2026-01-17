Deportes

Denuncia de Senegal deja en evidencia a la Copa de África: dura protesta de cara a la final con Marruecos

En un documento de tres páginas, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) denunció comportamientos que han sido cuestionados antes de la final ante Marruecos.

17 de enero de 2026, 9:15 p. m.
Final de la Copa Africana de Naciones tiene denuncia por parte de Senegal: Marruecos observa de lejos.
Final de la Copa Africana de Naciones tiene denuncia por parte de Senegal: Marruecos observa de lejos. Foto: Getty Images

La final de la Copa Africana de Naciones 2026 será este domingo, 18 de enero, con el enfrentamiento entre Senegal y Marruecos.

Se espera un espectáculo deportivo de primer nivel, pero la previa sufrió una mancha que acabó en denuncia por parte de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF).

En horas de la tarde del pasado viernes, 16 de enero de 2026, la FSF publicó un documento de tres páginas, denunciando situaciones puntuales que, tal como lo mencionan, deberían aclarar por la transparencia y la defensa de los intereses.

Entre las tres páginas del documento hay cuatro ítems que denuncia la FSF:

  1. Dispositivo de seguridad y acogida
  2. Alojamiento de la Selección Nacional
  3. Sitio de entrenamiento y reconocimiento del terreno
  4. Boletería y acceso al estadio
Esta es la explicación de cada uno de ellos:

Dispositivo de seguridad y acogida

“La FSF lamenta la ausencia evidente de un dispositivo de seguridad adecuado durante la llegada de la delegación senegalesa a la estación ferroviaria de Rabat. Esta carencia expuso a los jugadores y al cuerpo técnico a una promiscuidad y a riesgos incompatibles con los estándares de una competición de tal magnitud y con el nivel que debe tener una final continental”, explican.

Alojamiento de la Selección Nacional

Sobre este punto, son claros: “En lo que respecta a la logística hotelera, la FSF informa que fue necesario presentar una protesta oficial por escrito para obtener una solución favorable. Tras esta gestión, finalmente se asignó a los leones un hotel de categoría cinco estrellas, garantizando así las condiciones de recuperación necesarias”.

Sitio de entrenamiento y reconocimiento del terreno

“La FSF notificó oficialmente a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) su rechazo categórico a realizar sus sesiones de entrenamiento en el Complejo Mohammed VI. Esta decisión se debe a que dichas instalaciones constituyen el campo base del equipo adversario, lo que plantea un problema de equidad deportiva”, siendo esta queja una que tiene alto impacto en lo deportivo.

Senegal hace públicas sus quejas y denuncias en la previa a la final de la Copa Africana de Naciones.
Senegal hace públicas sus quejas y denuncias en la previa a la final de la Copa Africana de Naciones. Foto: NurPhoto via Getty Images

Boletería y acceso al estadio

“En lo referente a la boletería, la situación sigue siendo preocupante. La FSF aclara que la dotación oficial se limita a solo dos entradas VVIP y lamenta la imposibilidad de adquirir entradas VIP y VVIP, como sí ocurrió durante las semifinales”, escriben en su queja.

Agregan que pudieron comprar entradas para los aficionados, dentro de los límites establecidos por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), pero que son insuficientes.

“Garantizar el respeto de los principios de juego limpio, igualdad de trato y seguridad”

Así cierra su pronunciamiento la FSF: “La Federación Senegalesa de Fútbol hace un llamado a la CAF y al Comité de Organización Local para que adopten todas las medidas correctivas inmediatas con el fin de garantizar el respeto de los principios de juego limpio, igualdad de trato y seguridad, indispensables para el éxito de esta fiesta del fútbol africano”.

Confederación Africana de Fútbol le responde a la FSF

Ya este sábado, 17 de enero, la CAF le respondió a la Federación Senegalesa de Fútbol. Fue un documento en su web oficial en el que aclaró punto por punto la denuncia:

“La CAF ha tomado nota de las declaraciones atribuidas a la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en relación con su logística de cara a la final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF Marruecos 2025“.

  • “A la Federación Senegalesa de Fútbol se le dio la oportunidad de seleccionar un hotel para su equipo antes de la final y se le concedió la oportunidad”.
  • “Cuando Senegal expresó su insatisfacción con las instalaciones de entrenamiento, la CAF contactó inmediatamente al COL para atender la solicitud de Senegal de un campo de entrenamiento alternativo. Esto ya se ha solucionado".
  • “De acuerdo con el reglamento, la Federación Senegalesa de Fútbol recibió su cuota de entradas para la final".
  • “El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol,  ​​Abdoulaye Fall, y los dirigentes de la CAF y del Comité Organizador Local han estado en contacto regularmente“.

Finalmente, cerró deseándoles suerte a las dos selecciones de cara a la final.

