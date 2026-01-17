Deportes

Nigeria vs. Egipto: noche dura para Mohamed Salah en la definición del tercer lugar de la Copa Africana de Naciones

Mohamed Salah falló penal en la tanda de cobros que terminó por definir el tercer lugar del campeonato.

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de enero de 2026, 7:29 p. m.
El delantero de Egipto Mohamed Salah. Foto: AP

El tercer puesto de la Copa Africana de Naciones se definió este sábado entre las selecciones de Egipto y Nigeria.

Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”
Mohamed Salah sigue en pie por llevar a Egipto a la conquista de la Copa África
El partido se disputó en el Mohhamed V Stadium de Marruecos y fue el escenario en el que ambas selecciones se dieron cita para definir a la tercera mejor selección de fútbol del continente africano.

El partido terminó igualado sin goles, con un combinado nigeriano que tuvo más remates al arco, pero con un conjunto marroquí que tuvo mayor posesión de balón.

Finalmente, el marcador no se abrió y el lugar más bajo del podio en la Copa Africana de Naciones tuvo que definirse a través de los penales.

En los lanzamientos, la Selección de Nigeria fue la más efectiva y se quedó con el partido al ganar la serie 4-2; desde los 12 pasos, los primeros en ejecutar fueron los nigerianos, quienes desaprovecharon la oportunidad de tomar ventaja.

Luego, la estrella del Liverpool de Inglaterra, Mohamed Salah, falló el cobro por Egipto, permitiéndole a Nigeria tomar aire y encarrilar la victoria, pues no volvieron a errar cobros, logrando así hacerse con el tercer lugar del campeonato.

Final de la Copa Africana de Naciones

Presentados antes del torneo como los dos grandes favoritos, el anfitrión Marruecos y Senegal cumplieron las expectativas y disputarán la final de la Copa de África de Naciones (CAN), este domingo.

Los marroquíes necesitaron la tanda de penales para deshacerse de Nigeria (4-2 después de empate 0-0), mientras que los senegaleses superaron 1-0 al Egipto de Mohamed Salah gracias a un tanto de Sadio Mané.

Los dos finalistas aspirarán a un segundo título en este torneo continental: Marruecos fue campeón en una ocasión, en 1976, mientras que Senegal levantó el trofeo en una época mucho más cercana, en la edición de 2021 (desplazada en el calendario a 2022 por la pandemia del covid-19).

Reconocido periodista argentino le puso un nuevo apodo a Falcao tras las rechiflas: Le recuerdan su pasado
Equipo de Marruecos contra Malí. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Bono, el héroe de la noche para Marruecos

El estadio del Príncipe Moulay Abdellah de Rabat será el escenario de la final y fue en ese recinto donde Marruecos festejó este miércoles su éxito en la tanda contra las Super Águilas, con su arquero Yassine Bounou ‘Bono’ como héroe de la noche con dos paradas, ante los tiros de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi.

Los marroquíes, semifinalistas por sorpresa en el último Mundial de Catar 2022, solo erraron uno de sus lanzamientos y accedieron así a su segunda final de la CAN, después de la perdida en 2004 ante Túnez. Para lograr su título de 1976 no disputaron ninguna final como tal, ya que el campeón se decidió al término de un grupo entre cuatro selecciones.

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, estuvo muy activo, pero no pudo anotar en el partido, sin contar su penal marcado en la tanda decisiva. En el minuto 35 había enviado ligeramente alto un disparo de falta.

La última CAN de Mané

En la primera semifinal, Senegal se impuso 1-0 a Egipto con Mané como líder, consiguiendo el tanto de la victoria en el minuto 78.

El choque había sido presentado como un pulso entre el propio Mané y su excompañero en el Liverpool Mohamed Salah, y el vencedor fue claro.

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia
Sadio Mané entró a privilegiada lista de goleadores de la Copa de África Foto: AFP

Después de un tiro de Lamine Camara despejado por la defensa, el balón cayó a Mané, que controló y se acomodó en una posición de disparo, sorprendiendo al veterano Mohamed El Shenawy (37 años) con un envío raso ajustado al palo.

Mané confirmó tras el triunfo que está disputando su última CAN: “Estoy feliz con que mi último partido en la CAN sea una final con mis leones. Espero que consigamos el trofeo y podamos llevarlo a Dakar”.

