Millonarios alarga su lista de refuerzos: anunció a un uruguayo que pasó por Independiente y Peñarol

Se trata de un defensor central que alarga la lista de refuerzos en Millonarios, donde figuran nombres como Darwin Quintero y Falcao.

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 12:47 a. m.
Nómina de Millonarios en este primer semestre de 2026.
Nómina de Millonarios en este primer semestre de 2026. Foto: Colprensa - Jaime Moreno

Millonarios refuerza su defensa con la llegada de Edgar Joel Elizalde Ferreira, un central de 25 años nacido en Casupá, Uruguay, el 27 de febrero del 2000. Mide 1,82 m, y llega a hacerle compañía en la posición a figuras como Andrés Llinás y Jorge Arias.

Así lo confirmó Millonarios en la noche de este lunes, 19 de enero de 2026, por medio de sus canales oficiales. Edgar Elizalde llega procedente de Platense, en Argentina, aunque también tuvo paso por equipos como Independiente (Arg.), Peñarol (Uru.) y hasta Pescara (Ita.).

Elizalde jugará con el cuadro embajador en este 2026, donde tendrán que hacer frente no solo a las competencias locales, sino también a la fase previa de la Copa Sudamericana. Allí deberán enfrentar a Atlético Nacional.

Édgar Elizalde ya es embajador

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Édgar Elizalde se convirtió en nuevo jugador del equipo. El central llegó como agente libre y firmó su contrato por un año”, escribe Millonarios en su comunicado oficial.

Y añaden: “Édgar nació el 27 de febrero del 2000 en Casupá, Uruguay, y comenzó su carrera profesional en Italia, cuando debutó para Pescara. Posterior a ello, continuó desarrollando su trayectoria en el país europeo jugando para Catanzaro y Juve Stabia”.

Édgar Elizalde (izq.) el nuevo refuerzo de Millonarios.
Édgar Elizalde (izq.) el nuevo refuerzo de Millonarios. Foto: Prensa Millonarios (API).

“A ello, regresó a Sudamérica, militando en: Peñarol, Independiente de Avellaneda, Liverpool Montevideo y Platense, de donde llega procedente. El defensa central se caracteriza por su solidez defensiva, habilidad para el juego aéreo y su carácter en el terreno de juego”, culminan.

¿Cuántos refuerzos lleva Millonarios?

Con la llegada de Édgar Elizalde, van ocho caras nuevas en el elenco capitalino:

  1. Carlos Darwin Quintero
  2. Mateo García
  3. Sebastián Valencia
  4. Julián Angulo
  5. Rodrigo Ureña
  6. Radamel Falcao García
  7. Rodrigo Contreras
  8. Édgar Elizalde

Se nota la mano de Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios

Michaloutsos llegó a Millonarios para planificar el 2026 y los hinchas no dejan pasar, por redes sociales, que se nota la mano que le ha dado al equipo. Desde su cargo como director deportivo, ha sido clave en los refuerzos que van hasta ahora.

Ariel Michaloutsos, el director deportivo de Millonarios.
Ariel Michaloutsos, el director deportivo de Millonarios. Foto: Prensa Millonarios.

Mientras los futbolistas llegan, se van poniendo a las órdenes de Hernán Torres y esperan tener un buen desempeño en el año. Sin embargo, hasta ahora, no ha sido así.

Pasados 19 días del mes de enero de 2026, Millonarios ha disputado tres partidos: dos amistosos y uno oficial en su debut de Liga BetPlay. ¿El resultado? Dos derrotas y un empate:

  • 11 de enero de 2026: River Plate 1 - 0 Millonarios (amistoso)
  • 14 de enero de 2026: Boca Juniors 0 - 0 Millonarios (amistoso)
  • 17 de enero de 2026: Bucaramanga 2 - 1 Millonarios (Liga BetPlay - fecha 1)

Los ojos están puestos en que el técnico Torres mejore el camino de Millonarios en los juegos venideros.

