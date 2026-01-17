Hugo Rodallega rechazó a Millonarios y ahora revela la polémica que se armó: “Creyó que me podía herir”

Ya es conocido que, un par de años atrás, Millonarios buscó al gran referente de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, para hacerse con sus servicios. Sin embargo, el hoy delantero de 40 años rechazó la oferta.

¿Por qué Rodallega rechazó a Millonarios? Según él mismo, porque sus “valores y principios” se lo impedían; esto haciendo referencia a que hace parte de Independiente Santa Fe, el clásico rival del embajador en Bogotá.

Sin embargo, a la historia le faltaba un detalle que el propio Hugo Rodallega se encargó de contar: la respuesta en la directiva de Millonarios. Parece que en la institución albiazul no cayó del todo bien el “no” de Hugo, e hicieron comentarios que el propio jugador hoy detalla.

Hugo Rodallega con el título de la Liga Betplay 2025-I Foto: Colprensa

“Dijo cosas que creyó que me podrían herir a mi”: Hugo Rodallega

En palabras del propio exjugador de la Selección Colombia, fue el presidente de Millonarios el que salió a decir cosas que, quizás, creyó que lo podían herir a él o a los hinchas de Santa Fe. Así lo expuso textualmente Hugo en charla con A un Toque, subido al canal de YouTube de Deportes RCN, el 13 de enero de 2026.

“Fueron dos veces en las que me buscaron de Millonarios. Me buscó el mismo presidente, simplemente que él después, bueno, seguro porque no se dio la transferencia, salió a decir cosas que quizás hieren al hincha de Santa Fe, o pensó que me podía herir a mi”, afirmó Rodallega.

Y añadió: “Pero me buscó, me buscó otra persona que trabaja ahí dentro de la institución. Hubo acercamientos muy reales. Sin embargo, siempre fui muy claro en mi posición, y les dije que era muy difícil ese paso mío de Santa Fe a Millonarios, les comenté obviamente por qué. En lo personal, como jugador de fútbol, por mis valores, mis principios, no podía suceder eso”.

El experimentado jugador explicó que, sin embargo, les agradeció por el interés a todos, incluido quien era el técnico del cuadro albiazul en ese momento: Alberto Gamero. Este último, según Rodallega, lo quiso en sus planes de forma seria.

Santa Fe, con Rodallega como capitán, acabó eliminando a Millonarios en la Liga BetPlay 2025-l

Y como si se tratara del destino mismo, Rodallega probó las mieles del triunfo con Santa Fe, a pesar de que parecían esquivas. El 19 de junio de 2025, con él como capitán y anotando uno de los dos goles a favor del león (2-1) acabaron venciendo a Millonarios y clasificaron a la final, eliminando al embajador en la sexta fecha del cuadrangular.

Hugo Rodallega en el clásico donde Santa Fe eliminó a Millonarios en 2025-l. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Ya en la gran final, ante Medellín, Hugo Rodallega le dio la vuelta al mundo porque anotó el gol del título lesionado en el estadio Atanasio Girardot. Santa Fe levantó la décima estrella de visita.