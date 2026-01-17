Deportes

Hugo Rodallega rechazó a Millonarios y ahora revela la polémica que se armó: “Creyó que me podía herir”

El “no” del delantero a Millonarios provocó reacción en la dirigencia albiazul que, segúnn el propio futbolista, lanzó polémicas declaraciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de enero de 2026, 4:58 p. m.
Hugo Rodallega reveló lo que se armó cuando rechazó el ofrecimiento de Millonarios.
Hugo Rodallega reveló lo que se armó cuando rechazó el ofrecimiento de Millonarios. Foto: Grande: tomado de entrevista del canal de YouTube: Deportes RCN (entrevista de Hugo Rodallega con 'A un Toque') / escudo oficial de Millonarios.

Ya es conocido que, un par de años atrás, Millonarios buscó al gran referente de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, para hacerse con sus servicios. Sin embargo, el hoy delantero de 40 años rechazó la oferta.

¿Por qué Rodallega rechazó a Millonarios? Según él mismo, porque sus “valores y principios” se lo impedían; esto haciendo referencia a que hace parte de Independiente Santa Fe, el clásico rival del embajador en Bogotá.

Sin embargo, a la historia le faltaba un detalle que el propio Hugo Rodallega se encargó de contar: la respuesta en la directiva de Millonarios. Parece que en la institución albiazul no cayó del todo bien el “no” de Hugo, e hicieron comentarios que el propio jugador hoy detalla.

Hugo Rodallega con el título de la Liga Betplay 2025-I
Hugo Rodallega con el título de la Liga Betplay 2025-I Foto: Colprensa

“Dijo cosas que creyó que me podrían herir a mi”: Hugo Rodallega

En palabras del propio exjugador de la Selección Colombia, fue el presidente de Millonarios el que salió a decir cosas que, quizás, creyó que lo podían herir a él o a los hinchas de Santa Fe. Así lo expuso textualmente Hugo en charla con A un Toque, subido al canal de YouTube de Deportes RCN, el 13 de enero de 2026.

Noticias Destacadas