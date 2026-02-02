Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Falcao sigue sumando minutos tras su regreso a Millonarios, pero aún no se le abre el arco. De hecho, protagonizó un blooper en el partido contra Medellín, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-l, que acabó 0-0.

Se trató de un caótico partido entre embajadores y poderosos. El compromiso arrancó en la noche del domingo, 1 de febrero de 2026. Sin embargo, debido a un torrencial aguacero en Bogotá, y la complejidad en el estado de la grama de El Campín, impidieron el desarrollo del juego. Por tanto, se reanudó sobre los 50′ este lunes, 3 de febrero.

Blooper de Falcao con Millonarios ante Medellín: falló gol debajo del arco

Fue sobre el minuto 65 del segundo tiempo. Millonarios atacaba con velocidad por derecha, Julián Angulo centró y el balón le quedó a Falcao con el arco a merced. Sin embargo, no pudo entrarle bien a la pelota y la envió lejos del objetivo.

¡NO TE LO PUEDO CREER FALCAO! El delantero de Millonarios no pudo mandar el balón al fondo de la red y seguimos 0-0. #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽🔴🔵 pic.twitter.com/PcMQWepa35 — Win Sports (@WinSportsTV) February 2, 2026

Era un gol cantado, una de las muchas acciones que desperdiciaron los jugadores en el partido. Incluso, se suma a la que tuvo Rodrigo Contreras en la noche del domingo, que finalmente no entró.

😱⚽¡DE MANERA INCREÍBLE, SE LO PERDIÓ EL ‘EMBAJADOR’! Rodrigo Contreras desperdició una clara opción de gol para Millonarios y se salvó Medellín.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/t1YU22Bo3U — Win Sports (@WinSportsTV) February 2, 2026

Grama de El Campín, tema de debate entre la prensa y los aficionados

Sigue siendo un factor fundamental el estado de la grama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Viene de varios días como eje de debate, pues no ha mostrado las mejores condiciones ni en partidos de Santa Fe ni de Millonarios.

De hecho, Sencia, concesionario encargado de la operación en El Campín, se pronunció al respecto: “Durante la jornada, el sistema de drenaje del estadio operó de manera continua y a su máxima capacidad. Sin embargo, la intensidad de la precipitación generó condiciones de saturación temporal en la superficie de juego, propias de escenarios de alta exigencia climática, que activaron los protocolos técnicos de evaluación y mantenimiento del campo”.

Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, también se pronunció: “Sabemos que la grama hoy no está al 100%. Somos conscientes del reto que enfrentamos y lo estamos asumiendo con seriedad, con trabajo técnico, tecnológico e inversión. Estamos poniendo todas nuestras capacidades al servicio del fútbol y del estado de la grama, escuchando a la comunidad deportiva y respondiendo con transparencia porque somos los primeros interesados”.