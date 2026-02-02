Deportes

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Al final, embajadores y poderosos no pasaron del 0-0 y Falcao tuvo una opción muy clara de gol.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de febrero de 2026, 9:52 p. m.
Fallo de Falcao contra Medellín se volvió viral.
Fallo de Falcao contra Medellín se volvió viral. Foto: Transmisión Win Sports+.

Falcao sigue sumando minutos tras su regreso a Millonarios, pero aún no se le abre el arco. De hecho, protagonizó un blooper en el partido contra Medellín, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-l, que acabó 0-0.

Se trató de un caótico partido entre embajadores y poderosos. El compromiso arrancó en la noche del domingo, 1 de febrero de 2026. Sin embargo, debido a un torrencial aguacero en Bogotá, y la complejidad en el estado de la grama de El Campín, impidieron el desarrollo del juego. Por tanto, se reanudó sobre los 50′ este lunes, 3 de febrero.

Blooper de Falcao con Millonarios ante Medellín: falló gol debajo del arco

Fue sobre el minuto 65 del segundo tiempo. Millonarios atacaba con velocidad por derecha, Julián Angulo centró y el balón le quedó a Falcao con el arco a merced. Sin embargo, no pudo entrarle bien a la pelota y la envió lejos del objetivo.

Era un gol cantado, una de las muchas acciones que desperdiciaron los jugadores en el partido. Incluso, se suma a la que tuvo Rodrigo Contreras en la noche del domingo, que finalmente no entró.

Deportes

El increíble gol que falló Rodrigo Contreras contra el Medellín que lamenta Millonarios: más de 700 mil vistas

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Deportes

Caótico juego entre Millonarios y Medellín llegó a su fin: oscuro panorama para ambos en liga

Deportes

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Deportes

Sencia se pronuncia por el estado de la grama de El Campín: juego Millonarios vs. Medellín desató críticas

Deportes

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Deportes

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Deportes

Pasto vs. Millonarios hoy con Falcao: posibles formaciones, bajas y últimas noticias de la fecha 3

Deportes

De última hora, Millonarios sorprendería fichándole 10 a Falcao y aterrizaría directo de Europa

Deportes

El discurso de Falcao en Pasto con más de 30 mil vistas: hora y canal para ver su regreso a la Liga BetPlay

Grama de El Campín, tema de debate entre la prensa y los aficionados

Sigue siendo un factor fundamental el estado de la grama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Viene de varios días como eje de debate, pues no ha mostrado las mejores condiciones ni en partidos de Santa Fe ni de Millonarios.

De hecho, Sencia, concesionario encargado de la operación en El Campín, se pronunció al respecto: “Durante la jornada, el sistema de drenaje del estadio operó de manera continua y a su máxima capacidad. Sin embargo, la intensidad de la precipitación generó condiciones de saturación temporal en la superficie de juego, propias de escenarios de alta exigencia climática, que activaron los protocolos técnicos de evaluación y mantenimiento del campo”.

Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín.
Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, también se pronunció: “Sabemos que la grama hoy no está al 100%. Somos conscientes del reto que enfrentamos y lo estamos asumiendo con seriedad, con trabajo técnico, tecnológico e inversión. Estamos poniendo todas nuestras capacidades al servicio del fútbol y del estado de la grama, escuchando a la comunidad deportiva y respondiendo con transparencia porque somos los primeros interesados”.

Más de Deportes

Fallo de Falcao contra Medellín se volvió viral.

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Momento en que Rodrigo Contreras falla el gol.

El increíble gol que falló Rodrigo Contreras contra el Medellín que lamenta Millonarios: más de 700 mil vistas

Didier Moreno con Radamel Falcao.

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Millonarios vs. Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

Caótico juego entre Millonarios y Medellín llegó a su fin: oscuro panorama para ambos en liga

James Rodriguez #10 of Colombia plays during the International Friendly match between Canada and Colombia at Sports Illustrated Stadium in Harrison, Nueva Jersey, on October 14, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín.

Sencia se pronuncia por el estado de la grama de El Campín: juego Millonarios vs. Medellín desató críticas

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Dura baja para el programa de Saque Largo tras la salida de Carlos Alemán.

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Jhon Duran of Aston Villa looks on during the Champions League round 6 match between RB Leipzig v Aston Villa, Red Bull Arena on December 10 2024. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)

El multimillonario sueldo de Jhon Jáder Durán: se conoció la cifra que le pagarán en el Zenit

Luis Díaz celebrando un gol con sus compañeros en Bayern Múnich.

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Noticias Destacadas