Fin de David González en Millonarios ya tuvo respuesta; DT lo dijo tras perder con Tolima

Millonarios volvió a tener un revés en el Fútbol Profesional Colombiano; esta vez a manos del Deportes Tolima.

Para David González, entrenador de los azules, siguen sin salir las cosas después de cinco fechas de la Liga BetPlay 2025-II.

Desde antes de empezar el torneo ya se preveían las complicaciones que tendría el equipo. Salidas masivas y la no llegada de refuerzos de peso condenaban el proceso.

A pesar de ello, los que se quedaron dieron el salto al vacío para enfrentar un torneo en el que hoy día son coleros en la tabla de posiciones.

Esta casilla para un histórico como el embajador ha hecho ya se ejerza presión en el entrenador deje su lugar, o las directivas lo remuevan de allí.

Hasta ahora ninguna de estas cosas parece que van a suceder, pues el estratega se aferró a su cargo el pasado domingo en la noche.

Durante la rueda de prensa postpartido en Ibagué fue consultado por la renuncia, a lo que respondió: “No, no se ha pasado por la cabeza, ni se me pasará”.

David González, técnico de Millonarios | Foto: Colprensa

“La conexión y relación que tenemos en este grupo no permite que alguno de sus integrantes abandone”, agregó tras inducirlo a decir adiós a Millonarios.

A la par de esto, lo que hizo fue dar mensajes esperanzadores en busca de unificar un ambiente ameno entre afición y equipo.

“Entre todos lo vamos a sacar adelante, no voy a decir que vamos a jugar de otra manera, ese afán lo traerá cada partido, definitivamente con el compromiso y convicción de cada uno”, señaló.

“Estoy convencido de que cuando el fútbol nos devuelva un poquito más de lo que estamos mereciendo, la situación va a cambiar y vamos a salir adelante”, dijo de cara al futuro.

Millonarios no levanta su nivel en el FPC | Foto: Colprensa

Al iniciar el año con la crítica de los fichajes, González aseveró que igual se trazaba la estrella de fin del año 2025.

Ahora, tras un punto de quince posibles, fue preguntado sobre si esto se mantiene.

“Hasta el momento no puedo decir que me equivoqué, solo hasta cuando quedemos eliminados, en este momento no, estoy convencido y puede generar risas o comentarios, que le vamos a dar vuelta”, se extendió defendiendo lo dicho.

Sus preocupaciones en Millonarios

Para David González la manera de perder con Tolima apunta a una razón: “El fútbol mostrado hoy no puede entrar con ese análisis porque es un juego en donde más de 85 minutos tenemos que jugar con un hombre menos y es imposible, ejecutar de la manera que queríamos”.

Millonarios vs. Tolima por Liga BetPlay | Foto: Colprensa

“De ahí para atrás hemos tenido momentos muy buenos, el primer partido con Deportivo Cali. Si te tengo que ser sincero en vez de preocuparme por estar último o por el juego, tengo que hacer algo para sacar esto adelante y esto es lo que vamos a hacer y estoy convencido, es un golpe duro y no lo podemos negar, pero estoy convencido que con el material humano que tenemos lo vamos a lograr, se viene un partido de los aplazados y es una oportunidad para recortar puntos a los demás”, agregó el exportero de varios clubes colombianos.