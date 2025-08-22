La burla del Tino Asprilla por los zapatos de los hinchas de Millonarios: broma es viral

“Directivos, pónganse en nuestros zapatos”, ese fue el mensaje de los hinchas de Millonarios en la noche del pasado miércoles, 20 de agosto, cuando lanzaron zapatos desde las tribunas de El Campín en el partido ante Unión Magdalena. Al final, el ciclón ganó 2-1.

Las reacciones a la iniciativa de los hinchas azules no paran, y ahora fue el turno de un referente de la Selección Colombia y de Atlético Nacional: Faustino El Tino Asprilla.

Por medio de sus historias de Instagram, El Tino posteó un video en una tienda de zapatos. Acto seguido, empezó a hablar: “Cómo les parece que me encontré los zapatos que botaron los hinchas de Millonarios, acá los están vendiendo. Si quieren vengan por acá para que los recojan... y ya”.

Cientos de comentarios surgieron en redes sociales por la iniciativa de Asprilla. A favor o en contra, lo cierto es que el exjugador se volvió rápidamente tendencia.

👟😂 El ‘Tino’ Asprilla no se olvidó de la protesta que hicieron los hinchas de Millonarios con sus tenis esta semana. pic.twitter.com/9rRN6frtCT — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) August 22, 2025

Millonarios toma acción ante la crisis deportiva

Los hinchas explotaron y lanzaron zapatos, pues con la derrota ante Unión Magdalena, su equipo marcha en la casilla 20 con apenas un punto. Dicha unidad la sumó empatando con Cali en Bogotá, pues de resto lleva solo derrotas (5).

Millonarios no levanta cabeza en Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

La salida de David González le abrió paso a Hernán Torres. El estratega tolimense fue presentado como nuevo entrenador de Millonarios, este viernes 22 de agosto, y espera emular lo hecho en 2012-ll, cuando fue campeón de Colombia.

Los embajadores vuelven a estar en crisis deportiva luego de varios años atrás. Con el técnico Gamero se acostumbraron a ser protagonistas durante casi cinco años, donde obtuvieron todo a nivel local: liga, copa y superliga.

Torres ahora tiene la misión de sacar al equipo del fondo de la tabla y empezar a planificar el 2026. Con los jugadores que maneja, tomando en cuenta que hay lesionados, espera recomponer el camino liguero, aunque también compite en copa.

Antes de que Hernán tome las riendas, Carlos Giraldo será el entrenador encargado de Millonarios, en su partido ante Junior, este sábado 23 de agosto en Bogotá. La pelota rodará a partir de las 8:30 p.m. por la octava jornada de la Liga BetPlay 2025-ll.

Por calendario, después de jugar con Junior, Millonarios deberá visitar a Real Cartagena por la vuelta de los playoffs en Copa BetPlay. Ese podría ser el primer partido de Torres al mando del albiazul en su regreso.

Enrique Camacho (der.), presidente de Millonarios, presenta a Hernán Torres como nuevo entrenador del equipo profesional. | Foto: Millonarios FC