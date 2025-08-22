Carlos Antonio Vélez cuenta la verdad detrás de la grave crisis de Millonarios: “No nos crea tontos”

Millonarios es último de la Liga BetPlay 2025-ll con apenas un punto en seis partidos jugados. Quien era su técnico, David González, dejó el cargo en medio de protestas de los hinchas. Su reemplazo es Hernán Torres, campeón con el embajador en 2012-ll.

Uno de los que se refirió a la dura crisis deportiva de Millonarios fue el periodista Carlos Antonio Vélez. Lo dijo en el programa Palabras Mayores, este viernes 22 de agosto, y destapó cosas que causaron reacción en la prensa y los aficionados.

“El problema de Millonarios es que lo han convertido en un modelo de negocio. Desde el punto de vista económico ha funcionado, no sé si mucho o poco, pero ha funcionado. Han vendido jugadores, han hecho rentable la operación, tienen una plantilla de bajo costo, lo de Falcao fue excelente desde el punto de vista económico”, arrancó afirmando Vélez.

“Pero ese modelo de negocio, que puede que sea muy bueno en lo económico, es muy malo en lo deportivo, desastroso. Con lo de Falcao: no rindió y estuvo lesionado; en la época que él estuvo salieron campeones Nacional y Santa Fe, eso no habla bien del proyecto deportivo. No han ganado nada, creo que ganaron una sola cosa”, añadió por la misma línea.

Vélez, con base a los últimos resultados de Millonarios, no bajó de “fracasado en lo deportivo” la actualidad azul: “Ese estado de cosas: modelo de negocio e intervencionismo por parte de la dirigencia, incluso en lo deportivo, termina haciendo daño”.

Justo allí vinieron sus palabras hacia el director deportivo de Millonarios, Ricardo El Gato Pérez. Cuestionó algunas de sus actuaciones y hasta habló de que se mete en algunas de las contrataciones.

“Vimos otro problema de Millonarios: su dirección deportiva. El Gato Pérez pudo haber sido un excelente jugador de fútbol, pero, ¿ese es el manejo que le ha dado al club? ¿Ese que dijo y que no es verdad?”, dijo Carlos Antonio.

“Decir que todos los jugadores que llegaron al club, llegaron porque hubo un consenso entre la dirigencia y el cuerpo técnico... mentira. A David González le clavaron jugadores que él no quería. Se los dejó meter, empezando por Cabezas Hurtado. ¿Para qué mienten en eso y en muchas otras cosas? Qué lástima, Millonarios perdió mucho cuando murió Pitirri Salazar”, añadió.

Ricardo El Gato Pérez, director deportivo de Millonarios. | Foto: Instagram: @rgatoperez

Finalmente, sentenció: “Yo sé que usted, gatico, se mete en muchas contrataciones. No vamos más allá, ¿le parece? Lo que sí le pido el favor es que no nos crea tontos, y cuando se ponga frente a un sector del periodismo diga, aunque sea, el 20% de verdades. El que crea que solo cambiando el técnico se solucionan los problemas de Millonarios, está equivocado”.