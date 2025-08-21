Suscribirse

Protesta de hinchas de Millonarios llegó hasta Europa: prensa española reaccionó así

Los hinchas de Millonarios que tiraron zapatos en El Campín, protestando contra la directiva, llegaron lejos y el periodista Edu Aguirre opinó al respecto.

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 12:54 a. m.
Edu Aguirre reaccionó a la protesta de los hinchas de Millonarios.
Edu Aguirre reaccionó a la protesta de los hinchas de Millonarios. | Foto: Izq: Colprensa - Cristian Bayona / Der: Win Sports.

Para la historia quedó la protesta de los hinchas de Millonarios, en la noche del pasado miércoles 20 de agosto, cuando su equipo cayó 2-1 ante Unión Magdalena. Dicho compromiso fue válido por la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-ll, y se trató de un duelo aplazado.

Cuando el ciclón marcó el 2-1 definitivo, aficionados embajadores lanzaron zapatos desde las gradas del estadio Nemesio Camacho El Campín. Esto como acto de protesta ante la mala situación deportiva del club, que es colero en liga y no levanta cabeza.

El plan de los hinchas azules para tirar zapatos en El Campín.
Hinchas de Millonarios lanzaron zapatos en El Campín como protesta. | Foto: colprensa

La acción tuvo su efecto: quien era el técnico de Millonarios, David González, dejó su cargo tras el partido y lo anunció en rueda de prensa. Ahora se habla de su reemplazo, y el nombre de Hernán Torres es el que más toma fuerza.

Prensa española reacciona a la protesta de los hinchas de Millonarios

Este jueves 21 de agosto, en Win Sports, habló el reconocido periodista deportivo español Edu Aguirre. Desde el canal referenciado le preguntaron al comunicador sobre la protesta de los hinchas de Millonarios, y su respuesta se volvió viral.

“Lo más parecido en cuanto a número de cosas que han caído en un campo de fútbol, que yo recuerde, es la primera vez que Courtois, con la camiseta del Real Madrid, va al Metropolitano, al campo del Atlético Madrid, y le tiraron mil ratas de peluche. Es lo más parecido, que no era protesta sino algo más de crítica por haberse ido al eterno rival, pero zapatos no recuerdo que hayan sacado nunca (risas). Muy original”.

Más reacciones a la protesta de Millonarios

Uno de los periodistas deportivos colombianos más reconocidos, Carlos Antonio Vélez, se refirió a los hinchas que lanzaron zapatos desde la tribuna. Sincero, cuestionó los filtros de seguridad para los aficionados en el recinto deportivo, pero validó el malestar del fanático.

“Solo una pregunta advirtiendo que es legítima la protesta y el malestar de los hinchas de Millonarios. ¿Los espectadores pueden entrar una cantidad enorme de zapatas para tirarlos a la cancha como si nada? ¿No hay requisas?”, arrancó afirmando Vélez.

Luego, sentenció: ¿Es normal que una persona lleve varios pares de zapatos a un estadio? Lo demás es válido.. la campaña es tan mala que la molestia sí es normal".

Panorama de Millonarios

La derrota ante Unión Magdalena en Bogotá confirmó a Millonarios en la casilla 20 de la tabla de posiciones, con apenas un punto en seis fechas. Esto producto de cinco derrotas, un empate, 11 goles en contra y cinco a favor.

El reemplazo de David González en Millonarios toma forma luego de un pronunciamiento oficial. Horas clave.
Se agudiza la crisis de Millonarios en Liga BetPlay tras perder con Unión Magdalena. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

¿Un nuevo técnico cambiará el panorama del equipo capitalino? Es un misterio, y las próximas semanas serán claves en cuanto al tema.

