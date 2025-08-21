Voz oficial filtró el nuevo técnico de Millonarios: dan detalles del contrato

Los rumores llegaron a su fin y le filtraron el nuevo técnico a Millonarios, luego de la salida de David González en la noche del miércoles 20 de agosto. Horas después de que el mismo timonel antioqueño confirmara que ya no dirigirá más al albiazul, una voz oficial reveló quién llevará ahora el mando del cuadro capitalino.

Se trata de Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, quien comúnmente se pronuncia sobre las contrataciones del Real Cartagena. El mismo mandatario confirmó que quien iba a ser el nuevo técnico del equipo heroico, Hernán Torres, le rechazó la oferta porque Millonarios lo llamó y él terminó inclinándose por el elenco embajador.

“El profesor Hernán Torres me llamó a agradecer la propuesta de Real Cartagena, me informó que Millonarios lo había llamado a ofrecerle el cargo de técnico y que él acababa de aceptar. Ante eso, hay que trabajar rápidamente en la consecución de un técnico”, le dijo Dumek Turbay a El Universal.

Ampliando la información, el periodista Mariano Olsen reveló que el contrato entre Hernán Torres y Millonarios va hasta diciembre de 2026. Además, añadió que el estratega de 64 años llegaría a Bogotá en la noche de este mismo jueves 21 de agosto.

Restarían horas para que Millonarios haga oficial el regreso de Hernán Torres, quien quedó grabado en el corazón embajador porque sacó campeón al equipo, de su estrella 14, en 2012-ll. Así, el estratega tolimense acabó con 24 años de sequía liguera.

La última experiencia de Hernán Torres, como director técnico, fue para el finalización 2024. Allí dirigió al Deportivo Cali, pero los resultados no fueron los esperados y terminó marchándose.

Millonarios toca fondo deportivamente

La confirmación oficial de Hernán Torres, como nuevo técnico de Millonarios, lo obligaría a trabajar fuertemente para sacar al club de la dura situación deportiva que enfrenta. Tras seis partidos jugados solo suma un punto, producto de un empate y cinco derrotas.

David González ejercía como técnico en el albiazul desde enero de este 2024. En el primer semestre, lo llevó con vida hasta la última fecha de cuadrangulares, y aunque un empate contra Santa Fe lo ponía en la final, el cardenal ganó 2-1 y a la postre fue el campeón.

González arrancó con presión la segunda parte del año: sin refuerzos de renombre y con salidas marcadas, el estratega antioqueño tenía la obligación de sacar al equipo campeón, tal como él mismo se comprometió. No obstante, las cosas no se le dieron.

La noche del miércoles 20 de agosto, en El Campín de Bogotá, pasará a la historia del equipo bogotano. Los hinchas azules, al ver que su equipo perdía 2-1 ante Unión Magdalena, marcador que se mantuvo hasta el final, lanzaron zapatos desde la tribuna en tono de protesta por la situación.