Millonarios estaría a punto de presentar a su nuevo DT: “Acuerdo verbal” para ser oficial

Antes de irse David González, ya parecía que estaba charlado el regreso de Hernán Torres como técnico de Millonarios.

Según se dio a conocer en las últimas horas de este jueves por el periodista Alexis Rodríguez: “El Profe Hernán Torres tiene un acuerdo verbal con Millonarios y será el nuevo DT embajador”.

Hernán Torres en su paso más reciente estuvo con Deportivo Cali. | Foto: Bernardo Peña/El País

Con la intensión de recuperarse antes de que sea demasiado tarde en el Torneo Finalización, el cuadro azul habría definido su timonel para el resto del año.

Aún restarían detalles como documentación, llegada del mencionado a Bogotá, entre otros, pero no se cree que esto presente mayores complicaciones para ser oficial.

Sobre la fecha en la que presentarían al estratega en la capital colombiana, se ha mencionado que esto podría darse el fin de semana venidero.

Lo que sí aparece como una incógnita grande es si su estreno se daría en el siguiente partido de los embajadores ante Junior de Barranquilla.

Dicho partido de vital importancia ante los rojiblancos está programado por Dimayor para este 23 de agosto, desde 8:30 p.m.

Bastará que pasen las horas para saber cuáles son los movimientos de un Millonarios que marcha colero de la tabla de posiciones con un punto de 18 posibles.

Torres ya trajo gloria a Millonarios

Muchos nombres pudieron haberse relacionado con el conjunto bogotano para tomar el lugar que dejó González.

Sin embargo, todo parece indicar que los azules se fueron a la fija con un estratega que ya les trajo una estrella en el año 2012.

Hernán Torres en su primer paso por Millonarios | Foto: LatinContent via Getty Images

Torres fue quien rompió la sequía de una institución que llevaba más de 20 años sin celebrar un título local. Esa vez ante Independiente Medellín en una recordada tanda de penales.

Durante su primer pasó, Hernán duró dos campañas, en las que acumuló más de 100 partidos, de los cuales ganó 48, empató 29 y perdió 33 para un rendimiento total del 52%.

No hubo más tiempo para David González

A lo largo de varias semanas se esperaba que se diera la reivindicación de David González en Millonarios.

Ante Deportivo Cali se vio una recuperación del equipo en su manera de jugar que ilusionó, pero rápidamente eso se vino al piso.

Después vinieron las derrotas ante Deportes Tolima, del pasado fin de semana, y la dada ante Unión Magdalena el miércoles pasado.

David González fue destituido como técnico de Millonarios | Foto: Cristian Bayona

Esa caída ante un onceno que pelea por el descenso generó las protestas de los aficionados en El Campín, así como impulsó la decisión de la directiva de sacar al exarquero convertido en entrenador.

González en rueda de prensa fue quien hizo pública la novedad. Sin maquillarla en absoluto anunció: “He sido comunicado por parte del club que no continúo".

“Es insostenible y es entendible el punto de vista de nuestros directivos”, aceptó tras no lograr ganar ante Unión Magdalena.

Augurando lo mejor para sus ya exdirigidos les envío un mensaje de apoyo: “Que ojalá el hecho de que el técnico salga, los traiga con otra energía el sábado”.