Suscribirse

Deportes

Memes consumen a Millonarios en medio de su desgracia: los más virales en redes sociales

Una gran cantidad de imágenes de burla salieron a la luz tras la nueva derrota de los azules en Bogotá.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025, 2:12 p. m.
Memes por la crisis de Millonarios se hicieron virales tras la protesta con zapatos en El Campín
Memes por la crisis de Millonarios se hicieron virales tras la protesta con zapatos en El Campín. | Foto: Colprensa y captura de redes

Millonarios sigue sumido en una profunda crisis por lo que viene pasando a nivel deportivo y dirigencial en el 2025-II.

En su más reciente salida del campeonato colombiano, volvió a perder, esta vez ante Unión Magdalena en El Campín.

Fue un resultado de 1-2, que derivó en la decisión de la directiva de remover del cargo de entrenador a David González.

En medio del juego disputado en Bogotá, el aficionado azul que acudió al recinto deportivo se hizo sentir con una fuerte protesta.

Millonarios FC vs. Unión Magdalena,
Millonarios FC vs. Unión Magdalena, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 1, en el Estadio El Campín. | Foto: (Colprensa - Cristian Bayona).

Desde la tribuna norte, una gran multitud lanzó zapatos que quedaron alojados en la parte de atrás del arco. El propósito de estos era que se entendiera el mensaje de ‘pónganse en nuestros zapatos’.

Aunque para estos la manera de hacerse sentir fue la correcta, desde otras hinchadas tomaron la situación con gracia y aparecieron los acostumbrados memes.

En redes sociales, desde el instante que pasó todo, el ingenio de varios para mofarse de la situación de Millonarios no ha parado.

Memes consumen a Millonarios

Este podría ser el momento más crítico de los embajadores en los últimos años.

Aunque en dos semestres pasados estuvieron a un paso de la gran final, no les fue suficiente y terminaron viendo a sus clásicos rivales (Nacional y Santa Fe) ser campeones.

A González le cayó la responsabilidad que le terminó costando su puesto, pero algunos jugadores han dado la cara.

Jorge Arias fue uno de ellos durante la reciente rueda de prensa.

Contexto: Este es el fuerte castigo que podría recibir Millonarios por lanzamiento de zapatos en El Campín

“Es difícil hablar en estos momentos. Sentimos vergüenza, el arranque del semestre ha sido desastroso, lo reconocemos”, aceptó ante el malestar de la afición.

En continuidad de los reproches, el central aseveró que la responsabilidad debería repartirse en todos.

“Lastimosamente, es fácil señalar a uno y no a todos; así como se va el profe, nos tenemos que ir todos, el grupo está de acuerdo", continúo.

“El fútbol es así y es más fácil que se vaya uno a que se vayan todos”, lamentó por tener que despedir a González.

Bogotá. Agosto 20 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Unión Magdalena, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 1, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Cristian Bayona).
David González fue destituido como técnico de Millonarios | Foto: Cristian Bayona

Siendo completamente autocrítico y pensando en alzar la situación, dijo: “La única solución es ganar. Lo único que tiene contento al hincha es que el equipo gane”.

”Hay que aceptar las críticas, ellos pagan una boleta, se abonan; no hay nada de excusas", completó respetando el dolor del aficionado.

“Hay que demostrar el fútbol que nos trajo a esta institución, tenemos grandes jugadores y hay que demostrarlo”, sumó.

“Recuperar esa relación bonita con la hinchada se hace ganando”, apuntó de cara al futuro cercano.

Contexto: Así fue el plan de los hinchas de Millonarios para tirar zapatos en El Campín: todo estaba organizado

Para sacar al club de la cola de la tabla de posiciones, al equipo azul le queda un solo camino: sumar de a tres.

Su próximo reto será Junior de Barranquilla, líder sólido con 17 puntos.

Dicho juego a disputarse el próximo 23 de agosto podría significar un renacer de los bogotanos, o, por el contrario, su crucifixión total a una eliminación prematura en el Torneo Finalización.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “sabemos cómo se llaman”

2. Se conoce el estado de colombiana que asesinó a su novio en complicidad con su suegra en Italia: abogada lo contó todo

3. Lista oficial de colombianos para la Vuelta a España 2025: estos son los siete convocados

4. Estados Unidos registra récord de quiebras no visto desde de la crisis del COVID-19

5. Grave accidente en la vía Bogotá - Girardot deja un muerto: así está el panorama en la zona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Millonarios F. C.MemesBurlasRedes socialesLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.