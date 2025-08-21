Millonarios sigue sumido en una profunda crisis por lo que viene pasando a nivel deportivo y dirigencial en el 2025-II.

En su más reciente salida del campeonato colombiano, volvió a perder, esta vez ante Unión Magdalena en El Campín.

Fue un resultado de 1-2, que derivó en la decisión de la directiva de remover del cargo de entrenador a David González.

En medio del juego disputado en Bogotá, el aficionado azul que acudió al recinto deportivo se hizo sentir con una fuerte protesta.

Millonarios FC vs. Unión Magdalena, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 1, en el Estadio El Campín. | Foto: (Colprensa - Cristian Bayona).

Desde la tribuna norte, una gran multitud lanzó zapatos que quedaron alojados en la parte de atrás del arco. El propósito de estos era que se entendiera el mensaje de ‘pónganse en nuestros zapatos’.

Aunque para estos la manera de hacerse sentir fue la correcta, desde otras hinchadas tomaron la situación con gracia y aparecieron los acostumbrados memes.

En redes sociales, desde el instante que pasó todo, el ingenio de varios para mofarse de la situación de Millonarios no ha parado.

Memes consumen a Millonarios

Los de logística saliendo del Campín: pic.twitter.com/rquXawj1A8 — El Bus🇵🇱 (@ElBusDePedroza) August 21, 2025

Gonza de Feliche: "el mensaje es 'pónganse en nuestros zapatos'"



Yo: el mensaje es "qué pecueca de equipo" https://t.co/grOtJPype2 — 𝐉𝐇𝐎𝐍𝐍𝐘 (@ElViejoJhonny24) August 21, 2025

Millonarios se iba a meter a una final, pero fue que entrevistaran a este tipo y perdieron hasta los zapatos.



Qué mufa tan maIparida

pic.twitter.com/qyFLCgYm0p — Santiago (@canterano_) August 21, 2025

Algunos de los zapatos encontrados en la protesta de los hinchas de Millonarios. pic.twitter.com/bftUAnQVBp — Alejandro (@diegoalejocm) August 21, 2025

Que salida tan rara. 🤣 pic.twitter.com/8Sz8vj4dOd — Diego González (@piojo1948) August 21, 2025

Este podría ser el momento más crítico de los embajadores en los últimos años.

Aunque en dos semestres pasados estuvieron a un paso de la gran final, no les fue suficiente y terminaron viendo a sus clásicos rivales (Nacional y Santa Fe) ser campeones.

A González le cayó la responsabilidad que le terminó costando su puesto, pero algunos jugadores han dado la cara.

Jorge Arias fue uno de ellos durante la reciente rueda de prensa.

“Es difícil hablar en estos momentos. Sentimos vergüenza, el arranque del semestre ha sido desastroso, lo reconocemos”, aceptó ante el malestar de la afición.

En continuidad de los reproches, el central aseveró que la responsabilidad debería repartirse en todos.

“Lastimosamente, es fácil señalar a uno y no a todos; así como se va el profe, nos tenemos que ir todos, el grupo está de acuerdo", continúo.

“El fútbol es así y es más fácil que se vaya uno a que se vayan todos”, lamentó por tener que despedir a González.

David González fue destituido como técnico de Millonarios | Foto: Cristian Bayona

Siendo completamente autocrítico y pensando en alzar la situación, dijo: “La única solución es ganar. Lo único que tiene contento al hincha es que el equipo gane”.

”Hay que aceptar las críticas, ellos pagan una boleta, se abonan; no hay nada de excusas", completó respetando el dolor del aficionado.

“Hay que demostrar el fútbol que nos trajo a esta institución, tenemos grandes jugadores y hay que demostrarlo”, sumó.

“Recuperar esa relación bonita con la hinchada se hace ganando”, apuntó de cara al futuro cercano.

Para sacar al club de la cola de la tabla de posiciones, al equipo azul le queda un solo camino: sumar de a tres.

Su próximo reto será Junior de Barranquilla, líder sólido con 17 puntos.