Millonarios se quedó sin técnico tras la derrota contra Unión Magdalena (1-2) en El Campín y le busca reemplazo al puesto que David González dejó vacante.

Todavía es muy prematuro para dar la última palabra; sin embargo, el conjunto capitalino ya tiene un primer candidato en su lista.

Se trata de Hernán Torres, quien se encuentra sin equipo desde su salida del Deportivo Cali en 2024. “Es uno de los candidatos para dirigir a Millonarios”, confirmó el periodista Guillermo Arango.

El estratega tolimense estaba en negociaciones para tomar las riendas del Real Cartagena, pero la posibilidad de volver a Millonarios le ha cambiado el panorama.

Torres sabe que no es el único nombre en carpeta, aunque tiene a su favor el título que ganó en el año 2012 como director técnico del cuadro albiazul.

“El club también contempla la llegada de un técnico extranjero”, agregó Arango.

Hernán Torres es uno de los técnicos más queridos por la hinchada de Millonarios, pues fue el encargado de cortar una racha de 24 años sin ser campeón de la liga colombiana.

En su carrera como entrenador ha sabido lidiar con situaciones de alta presión. Por ejemplo, al América de Cali lo trajo de regreso a primera división en 2016, luego de cinco temporadas consecutivas sin lograr el ascenso.

Torres fue campeón del fútbol peruano con Melgar en 2018 y conquistó la segunda estrella de Deportes Tolima en 2021, venciendo justamente a Millonarios en Bogotá.

Su última experiencia en el FPC no fue tan grata. El año pasado estuvo al mando del Deportivo Cali y apenas duró tres meses por los malos resultados que ocasionaron su despido en el mes de septiembre.

Desde entonces está sin equipo esperando por una oportunidad de tomar revancha. Real Cartagena ya tenía un acuerdo verbal para ficharlo, hasta que Millonarios apareció en el horizonte como otro posible destino para su carrera.

Hernán Torres tendrá que decidir si cumple con las negociaciones que había adelantado en la segunda división del fútbol colombiano o espera por la decisión de la dirigencia albiazul.

Millonarios, con técnico interino

Lo cierto es que Millonarios tendrá técnico interino para su partido de este sábado ante Junior de Barranquilla. González dejará el cargo con efecto inmediato y se espera que esta decisión traiga algo de mejoría para salir de la última posición de la tabla.

Antes de irse, el técnico antioqueño le hizo una petición a la hinchada. “Que ojalá el hecho de que el técnico salga, los traiga con otra energía el sábado. Que lleguen con una energía menos hostil, que el reseteo no sea solo para el grupo, sino para todo el mundo Millonarios", dijo en rueda de prensa.

González pidió: “Vengan y digan que van a apoyar, a lo mejor pueden ayudar a que los chicos puedan estar más tranquilos y que puedan exponer todo lo que tienen y ganar partido”.