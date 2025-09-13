Suscribirse

Estrella de Bolivia contó verdad sobre por qué utilizó camiseta de la Selección Colombia: esto habló con James

El jugador recibió muchos comentarios por la situación que protagonizó, por lo que salió a aclarar todo.

13 de septiembre de 2025, 9:49 p. m.
Carlos Lampe y James Rodríguez.
Carlos Lampe y James Rodríguez. | Foto: Foto 1: Captura de video: @VBarCaracol / Foto 2: Getty Images

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 dejaron varias imágenes, pero hubo una que llamó la atención: una estrella de Bolivia celebrando con la camiseta de la Selección Colombia.

El protagonista de este historia fue el portero Carlos Lampe, quien fue pieza clave en la victoria contra Brasil, resultado que permitió asegurarle a su país el repechaje para estar en la Copa del Mundo.

Carlos Lampe vistió la camiseta de Colombia en las celebraciones
Carlos Lampe vistió la camiseta de Colombia en las celebraciones. | Foto: Getty Images // captura video brianna figueredo

Hay un video que se volvió muy popular en las redes sociales: el arquero subido en el bus utilizando una camiseta de James Rodríguez y con una gran sonrisa por lo que logró junto a sus compañeros.

De inmediato, las especulaciones y reacciones no se hicieron esperar, por lo que fue el mismo Lampe el que salió a aclarar todo y contar la verdad detrás de esta particular situación.

En diálogo con ESPN, el boliviano explicó que tiene una gran relación con James Rodríguez y contó la anécdota de cuando se conocieron.

Contexto: Figura de Bolivia hizo homenaje a la Selección Colombia en plena celebración: video se viralizó

“En 2007 jugamos el Panamericano en Río de Janeiro, estábamos en la Villa Olímpica y yo estaba haciendo fila para cambiar 20 dólares por reales. En ese momento se acercó James, porque la fila era larga, y me pidió cambiarle dinero, también 20 dólares”, relató.

“Nos pusimos a conversar ahí y me decía que era el ’10′ de Colombia, era jovencito en ese momento. Nosotros llegamos a semis, salimos cuartos del torneo“, añadió.

Ahí empezó la amistad con el cucuteño, ya que poco después se volvieron a cruzar en Envigado. Por cosas del destino, el portero y el número 10 se vieron las caras años después en varios partidos de selecciones.

El año pasado, en el partido entre Colombia vs. Bolivia, James le obsequió su camiseta al guardameta, aunque ya poseía otra de hace muchos años.

"La primera que cambiamos la tengo enmarcada junto a una foto, en una Eliminatoria de 2018 en la que le tapo el penal y me hace el rebote“, dijo.

Con la última camiseta, Lampe tenía un objetivo muy especial: quería la firma del centrocampista estampada allí. Por eso, la empacó y la llevó al más reciente juego entre las dos selecciones, pero no se le dieron las cosas.

Contexto: VIDEOS | Las emotivas narraciones en Bolivia tras la clasificación al repechaje, con ayuda de Colombia: lágrimas y júbilo soñando con el Mundial 2026

“Como jugábamos en Colombia me la llevé, pero después me terminé olvidando con toda la concentración del partido“, contó.

Tras esto, Bolivia tuvo que enfrentar a Brasil y para ir al repechaje necesitaban ganar y que Colombia hiciera lo propio contra Venezuela. Las dos cosas sucedieron y, por lo mismo, en muestra de agradecimiento con la Tricolor, el portero se puso la 10 de James.

Allí, en medio de la algarabía, decidió salir a saludar a la gente y preciso tenía la camiseta puesta. “Me la puse después, le mandé foto a él y justo salí a saludar a la gente“, dijo.

“No fue para molestar a nadie, la verdad, imposible hacer algo así porque entiendo el dolor que tuvieron. Así fue la situación, fue pura casualidad y me volví sin la camiseta firmada”, añadió.

Además, confesó que el crack colombiano lo felicitó por lograr el repechaje y le deseó lo mejor a Bolivia para que pueda llegar a la Copa del Mundo.

