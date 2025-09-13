Estrella de Bolivia contó verdad sobre por qué utilizó camiseta de la Selección Colombia: esto habló con James

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 dejaron varias imágenes, pero hubo una que llamó la atención: una estrella de Bolivia celebrando con la camiseta de la Selección Colombia.

El protagonista de este historia fue el portero Carlos Lampe, quien fue pieza clave en la victoria contra Brasil, resultado que permitió asegurarle a su país el repechaje para estar en la Copa del Mundo.

Carlos Lampe vistió la camiseta de Colombia en las celebraciones. | Foto: Getty Images // captura video brianna figueredo

Hay un video que se volvió muy popular en las redes sociales: el arquero subido en el bus utilizando una camiseta de James Rodríguez y con una gran sonrisa por lo que logró junto a sus compañeros.

De inmediato, las especulaciones y reacciones no se hicieron esperar, por lo que fue el mismo Lampe el que salió a aclarar todo y contar la verdad detrás de esta particular situación.

En diálogo con ESPN, el boliviano explicó que tiene una gran relación con James Rodríguez y contó la anécdota de cuando se conocieron.

“En 2007 jugamos el Panamericano en Río de Janeiro, estábamos en la Villa Olímpica y yo estaba haciendo fila para cambiar 20 dólares por reales. En ese momento se acercó James, porque la fila era larga, y me pidió cambiarle dinero, también 20 dólares”, relató.

“Nos pusimos a conversar ahí y me decía que era el ’10′ de Colombia, era jovencito en ese momento. Nosotros llegamos a semis, salimos cuartos del torneo“, añadió.

Ahí empezó la amistad con el cucuteño, ya que poco después se volvieron a cruzar en Envigado. Por cosas del destino, el portero y el número 10 se vieron las caras años después en varios partidos de selecciones.

#ESPNF90Colombia



Nos acompaña Carlos Lampe, arquero de la Selección de Bolivia y de Bolívar



"Con James Rodríguez tengo una relación especial. Nos conocimos cambiando dinero hace muchos años"



▶️ No te pierdas F90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/o38olOJfR0 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 12, 2025

El año pasado, en el partido entre Colombia vs. Bolivia, James le obsequió su camiseta al guardameta, aunque ya poseía otra de hace muchos años.

"La primera que cambiamos la tengo enmarcada junto a una foto, en una Eliminatoria de 2018 en la que le tapo el penal y me hace el rebote“, dijo.

Con la última camiseta, Lampe tenía un objetivo muy especial: quería la firma del centrocampista estampada allí. Por eso, la empacó y la llevó al más reciente juego entre las dos selecciones, pero no se le dieron las cosas.

“Como jugábamos en Colombia me la llevé, pero después me terminé olvidando con toda la concentración del partido“, contó.

Tras esto, Bolivia tuvo que enfrentar a Brasil y para ir al repechaje necesitaban ganar y que Colombia hiciera lo propio contra Venezuela. Las dos cosas sucedieron y, por lo mismo, en muestra de agradecimiento con la Tricolor, el portero se puso la 10 de James.

Allí, en medio de la algarabía, decidió salir a saludar a la gente y preciso tenía la camiseta puesta. “Me la puse después, le mandé foto a él y justo salí a saludar a la gente“, dijo.

Carlos Lampe, arquero de Bolivia, salió ayer a celebrar el paso al repechaje con la camiseta de Colombia. pic.twitter.com/mvskalkez6 — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) September 10, 2025

“No fue para molestar a nadie, la verdad, imposible hacer algo así porque entiendo el dolor que tuvieron. Así fue la situación, fue pura casualidad y me volví sin la camiseta firmada”, añadió.