Figura de Bolivia hizo homenaje a la Selección Colombia en plena celebración: video se viralizó

Bolivia sigue de fiesta tras su victoria contra Brasil (1-0) y la clasificación a la fase de repechaje al Mundial de 2026.

Tres décadas después de su última participación, los bolivianos dan un paso más cerca del sueño mundialista gracias la combinación de resultados en la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas.

Y es que la verde hizo su tarea de ganar en casa contra la pentacampeona del mundo, pero necesitaba que Colombia les diera una mano en su visita contra Venezuela en condición de visitante.

La Tricolor no solo ayudó a Bolivia, sino que silenció las tribunas del Estadio Monumental de Maturín por medio de una aplastante goleada (3-6) con Luis Javier Suárez como figura indiscutible.

Carlos Lampe se ‘vistió’ de James Rodríguez

Tal fue el agradecimiento de los bolivianos, que su arquero titular, el veterano Carlos Lampe, se enfundó la camiseta de la Selección Colombia y salió así por las calles de El Alto a celebrar con toda la afición.

Un video difundido en redes sociales muestra a Lampe vistiendo la camiseta amarilla y portando el dorsal de James Rodríguez.

La imagen del arquero no tardó en llegar hasta Colombia, donde se viralizó en cuestión de horas.

La celebración de los bolivianos fue multitudinaria, a la altura del acontecimiento que se robó la atención de los futboleros a nivel internacional.

Venezuela fue la gran perjudicada de la noche. La hinchada vinotinto salió con cara larga del estadio y tendrá que esperar cuatro años más para volver a ilusionarse con una posible clasificación a la Copa del Mundo.

Carlos Lampe, arquero de Bolivia, salió ayer a celebrar el paso al repechaje con la camiseta de Colombia.

Lágrimas de Lampe

Carlos Lampe fue una de las grandes figuras de Bolivia para conseguir el tiquete a repechaje. Ante Brasil puso su cerrojo en el arco y aguantó el bombardeo en los últimos minutos para sentenciar la victoria en el marcador.

Una vez se escuchó el pitazo final, Lampe se tumbó en el suelo y empezó a llorar mientras sus compañeros se acercaban para felicitarlo.

“Ya no tengo lágrimas de todo lo que lloré de felicidad. Se ganó una batalla importante, muy difícil y dura. No dependíamos de nosotros y se sufrió para llegar a este momento, pero hay mucha satisfacción porque lo pudimos cumplir. No le fallamos a nuestra gente y ahora nos queda prepararnos para ir a pelear ese lugar”, expresó el arquero.

Lampe es la cuota de experiencia en una selección boliviana plagada de jóvenes. A sus 38 años de edad tiene la ilusión de llegar al Mundial y despedirse del profesionalismo por todo lo alto.