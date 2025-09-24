Independiente del Valle atormentó a Once Caldas en Sudamericana: por penales se definió todo

Partidazo en el estadio Palogrande de Manizales, este miércoles, 24 de septiembre, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Once Caldas recibió a Independiente del Valle, luego de haber ganado 2-0 en la ida en Ecuador.

No fue un buen partido para el blanco blanco, que tenía la ventaja y parecía estar con medio pie dentro de las semifinales antes de que arrancaran las emociones.

Corrían los 26′ del primer tiempo, cuando Independiente del Valle atacó con la velocidad de Sornoza por el medio del campo. El volante se metió al área rival, mandó un centro y Michael Hoyos puso el 1-0 parcial con el que el cuadro ecuatoriano se fue en ventaja.

¡GOL DE INDEPENDIENTE DEL VALLE!



Hoyos ganó de cabeza y marcó el 1-0 para la visita en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



La serie está 2-1 para los colombianos. #Sudamericana pic.twitter.com/vCBj9xNQ74 — DSPORTS (@DSports) September 25, 2025

Así, con la mínima, se fueron al descanso. El Palogrande se preocupaba, pues los suyos debían reaccionar para hacer frete a la situación; aunque aún iban ganando en el global (2-1) no era positivo el panorama.

El declive de Once Caldas siguió, y sobre los 51′ llegó el segundo golpe. Hoyos sentenció su doblete, casi calcado, pues también fue de cabeza y con pase de Sornoza. Silencio descomunal bajó del Palogrande, pues con ese 2-0 final el marcador global se empató (2-2) y se fueron a penales.

¡EMPATA LA SERIE INDEPENDIENTE DEL VALLE!



Michael Hoyos cabeceó para marcar su segundo gol del partido tras el tiro de esquina de Junior Sornoza.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/EFmXDgRWq3 — DSPORTS (@DSports) September 25, 2025

Crecía la expectativa en la capital del departamento de Caldas. Los jugadores de ambos equipos se reunieron en el campo para determinar los cobradores de cara a los penales. Nerviosismo total, pues aunque Once Caldas lo tuvo para ganarlo en los 180′ (ida y vuelta), no lo pudo mantener.

Así las cosas, y con sufrimiento en los tiros desde los 12 pasos, Independiente del Valle venció a Once Caldas por 5-4 en penales (2-2 global) y avanza a semifinales de la Sudamericana. El blanco blanco se despide de la competencia con gran sinsabor.

En Once Caldas fallaron Robert Mejía y James Aguirre, mientras que para Independiente del Valle solo malogró su cobro Renato Ibarra.

Miles de almas asistieron al Palogrande de Manizales para ver a Once Caldas contra Independiente del Valle. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.

Datos generales del partido:

Marcador final : Once Caldas 0 (2) - (2) 2 Independiente del Valle (penales 5-4)

: Once Caldas 0 (2) - (2) 2 Independiente del Valle (penales 5-4) Fecha : 24 de septiembre de 2025 (vuelta de cuartos de final en Copa Sudamericana)

: 24 de septiembre de 2025 (vuelta de cuartos de final en Copa Sudamericana) Estadio : Palogrande de Manizales

: Palogrande de Manizales Alineaciones:

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo Zapata; Mateo Garcia, Robert Mejía, Michael Barrios, Luis Francisco Sánchez, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Arriero Herrera.