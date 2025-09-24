Suscribirse

Depotes

Independiente del Valle atormentó a Once Caldas en Sudamericana: por penales se definió todo

Global de cuatro goles y desazón completa para Once Caldas en los penales.

Redacción Deportes
25 de septiembre de 2025, 2:50 a. m.
Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final de Copa Sudamericana.
Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final de Copa Sudamericana. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Partidazo en el estadio Palogrande de Manizales, este miércoles, 24 de septiembre, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Once Caldas recibió a Independiente del Valle, luego de haber ganado 2-0 en la ida en Ecuador.

No fue un buen partido para el blanco blanco, que tenía la ventaja y parecía estar con medio pie dentro de las semifinales antes de que arrancaran las emociones.

Corrían los 26′ del primer tiempo, cuando Independiente del Valle atacó con la velocidad de Sornoza por el medio del campo. El volante se metió al área rival, mandó un centro y Michael Hoyos puso el 1-0 parcial con el que el cuadro ecuatoriano se fue en ventaja.

Así, con la mínima, se fueron al descanso. El Palogrande se preocupaba, pues los suyos debían reaccionar para hacer frete a la situación; aunque aún iban ganando en el global (2-1) no era positivo el panorama.

El declive de Once Caldas siguió, y sobre los 51′ llegó el segundo golpe. Hoyos sentenció su doblete, casi calcado, pues también fue de cabeza y con pase de Sornoza. Silencio descomunal bajó del Palogrande, pues con ese 2-0 final el marcador global se empató (2-2) y se fueron a penales.

Crecía la expectativa en la capital del departamento de Caldas. Los jugadores de ambos equipos se reunieron en el campo para determinar los cobradores de cara a los penales. Nerviosismo total, pues aunque Once Caldas lo tuvo para ganarlo en los 180′ (ida y vuelta), no lo pudo mantener.

Así las cosas, y con sufrimiento en los tiros desde los 12 pasos, Independiente del Valle venció a Once Caldas por 5-4 en penales (2-2 global) y avanza a semifinales de la Sudamericana. El blanco blanco se despide de la competencia con gran sinsabor.

En Once Caldas fallaron Robert Mejía y James Aguirre, mientras que para Independiente del Valle solo malogró su cobro Renato Ibarra.

Miles de almas asistieron al Palogrande de Manizales para ver a Once Caldas contra Independiente del Valle.
Miles de almas asistieron al Palogrande de Manizales para ver a Once Caldas contra Independiente del Valle. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.
Contexto: Golazo de Dayro Moreno en Copa Sudamericana ante Independiente del Valle: video se hizo viral

Datos generales del partido:

  • Marcador final: Once Caldas 0 (2) - (2) 2 Independiente del Valle (penales 5-4)
  • Fecha: 24 de septiembre de 2025 (vuelta de cuartos de final en Copa Sudamericana)
  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Alineaciones:

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo Zapata; Mateo Garcia, Robert Mejía, Michael Barrios, Luis Francisco Sánchez, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Arriero Herrera.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández Cordero, Andy René Velasco García, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado, Michael Hoyos, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reacción de Dayro Moreno tras eliminación de Once Caldas le da la vuelta a Sudamérica: fue claro

2. “Cobarde”: Alpha se fue en contra de Omega por controversial chaleco del ‘Desafío Siglo XXI’; lanzaron sablazo

3. Pilas, estos barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este jueves 25 de septiembre

4. Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-ll tras el América de Cali vs. Pasto: la mecha revive y el volcánico toca fondo

5. Prensa señala a Kevin Mier por recibir este gol desde antes de mitad de cancha: le dan con todo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Once Caldasindependiente del valleCopa Sudamericana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.