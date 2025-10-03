Apuntan al motivo del borrón de Dayro Moreno en Selección y señalan a Lorenzo: “No me fastidien”

En la mañana de este viernes, 3 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol decidió publicar la lista de convocados para los amistosos de octubre ante México y Canadá.

Dayro Moreno fue una de las múltiples ausencias con respecto a la última citación hecha por parte de Néstor Lorenzo.

Si bien se sabía que el llamado anterior pudo haberse tratado de algo presionado, esta vez, ante la continuidad del buen nivel del atacante, se pensaba que se repetiría la inclusión en el grupo.

Dayro Moreno permanecerá en Once Caldas, sin otra oportunidad en Selección Colombia. | Foto: Colprensa

No fue así. El de 40 años se mantendrá en la disciplina de Once Caldas y, lo más probable, es que no regrese más a la Tricolor.

En la búsqueda de supuestas razones del borrón de Dayro, en el programa El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio, los periodistas César Augusto Londoño y Stiven Arce dieron argumentos que habría tenido el entrenador.

“No está Dayro Moreno y siento que no va a estar más en ninguna otra convocatoria. Lo del bus sí pudo haber influido”, lanzó Londoño.

A lo que hacía referencia el comunicador en cuanto al “bus”, fue a las escenas vistas en la previa de la eliminación de Copa Sudamericana, donde el delantero y buena parte de la plantilla celebraron sin haber ganado nada.

Arce, por su parte, le refutó a su colega, que para él la citación pasada a Dayro fue una cuestión de “contentillo” al país.

“O sea, que sí, fue contentillo lo de Dayro Moreno en la Selección. ¿Qué ha cambiado? No tiene nada que ver lo del bus (...)”, contrastó.

“El señor Dayro Moreno, este mes vs. hoy, ¿qué ha hecho? Goles. Hizo 2 goles en la Sudamericana. ¿Eso no le vale para estar convocado otra vez? Contentillo. Lo del bus no pudo ser excusa para no convocarlo”, sumó entre los argumentos para una vez sí, y esta no.

Adicional a esto, el más joven de los dos periodistas considera que la decisión pasada del argentino pasó por generar un buen ambiente en la nación para la clasificación.

“Me parece que hoy Lorenzo se acomoda. Dice: ‘Ya se los convoqué, se los puse a jugar 10 minutos, no me fastidien más’”, es lo intuye Arce sobre el pensar de Lorenzo.

“Lorenzo con Dayro, no”

Después de conocerse del llamado para Dayro en septiembre pasado, muchas teorías fueron lanzadas sobre la razón que había llevado a aceptar a Lorenzo.

Según lo dio a conocer el periodista, Alejandro Pino Calad, el llamado del atacante fue una decisión “presionada por la Federación. Lorenzo con Dayro, no”.

Néstor Lorenzo habló sobre la situación de Dayro Moreno en la Selección Colombia | Foto: FCF

Al parecer, los goles son lo que le daban méritos a Moreno, pero la FCF creía que le podía sacar más provecho porque “Dayro vende. Es un efecto de marketing”.