Dayro Moreno vive fuerte crisis; confesión estremece al fútbol colombiano: “Muy duro”

Hace no mucho tiempo el nombre de Dayro Moreno fue tendencia en Colombia, por lo que venía haciendo con Once Caldas en Copa Sudamericana.

A sus 40 años, el goleador del cuadro blanco se dedicó a darle alegrías a su club, para llegar hasta la instancia de cuartos de final, donde fueron eliminados por Independiente del Valle.

Por la manera en que se dio la salida del certamen continental -a través del punto penal-, a varios de los jugadores les generó un dolor profundo por irse el sueño de ser campeones.

Pero uno que se supo que quedó devastado fue Dayro; este a través de una entrevista reciento dio a conocer que aún tiene rezagos de esa dolorosa eliminación.

En una entrevista con el medio La Patria, el atacante confesó lo complejo que ha sido pasar ese trago amargo junto al Once.

“Estuve seis días muy golpeado, me dio muy duro, le dije al profe que no me daba para jugar”, dijo de una charla inédita con Hernán Darío Herrera.

De su propia boca se supo que esa ha sido la razón para que no estuviera recientemente con su club. “Por eso no jugué. Me estoy recuperando”, explicó.

Dicha falta de consistencia a nivel local también sería lo que le pesó para ser citado nuevamente a la Selección Colombia, donde ya había tenido el llamado por parte de Néstor Lorenzo.

Cabe recordar que en las últimas dos fechas de las Eliminatorias el delantero estuvo junto al grupo que certificó el paso al Mundial United 2026.

Desde aquel día, Dayro quedó ‘roto’

Al término de la tanda de penales que condenó a Once Caldas, el goleador dejó ver su tristeza en las declaraciones que dio postpartido a ESPN.

“Fracaso, la verdad. Desilusión, tristeza con toda esta gente que nos vino a apoyar, con toda la hinchada de Once Caldas, toda Colombia que estaba a favor de nosotros", expresó con mirada perdida.

Reacción de Dayro Moreno y los jugadores de Once Caldas tras la eliminación en Copa Sudamericana | Foto: AP

“Por ahí entramos un poco desconcentrados, ellos nos cobraron y así es el fútbol: el que está desconcentrado le cobran”, sumó haciendo algo de autocrítica.

“Nos faltó eso desde el primer minuto (reactividad). Por ahí tuvimos el marcador a favor y nos confiamos un poco. Toca seguir trabajando y buscar la clasificación en la liga”, apuntó para revertir lo sucedido en la Liga BetPlay.

Buscando la clasificación

A falta de seis fechas para que termine la fase de todos contra todos, Once Caldas va en busca de la clasificación a las finales del Torneo Finalización.

Después de tocar fondo en la tabla al principio del semestre, de a poco ha elevado su nivel para ser hoy día casilla 11.

Con 16 puntos acumulados, los blancos están a solo tres de poder acceder a los ocho mejores. Parcialmente, acechan a Alianza FC.