Ni Dayro Moreno se salvó: rivales de IDV se le burlaron por sacarlo de la Copa Sudamericana

Con el mismo baile que les hizo en Ecuador, ahora los clasificados a semifinales se la cobraron en los camerinos del Estadio Palogrande, de Manizales.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 2:17 p. m.
Dayro Moreno tuvo que aguantar las burlas de sus rivales tras el papelón en Copa Sudamericana.
Once Caldas firmó una de las eliminaciones más duras de la historia del fútbol colombiano a nivel Sudamérica.

Después de haber hecho la tarea de ganar como visitante en los cuartos de final de Copa Sudamericana, no supo administrar la ventaja en el Estadio Palogrande, de Manizales.

Independiente del Valle salió a ‘comerse’ a los locales, logró empatar la serie a dos y forzar a los tiros desde el punto penal.

Contexto: Se agranda el papelón de Once Caldas: video muestra cómo celebraron sin haber ganado nada

Allí, la falta de efectividad de Robert Mejía y James Aguirre condenaron el sueño de los blancos por seguir en busca de su segundo título internacional.

Ante dicha presentación de los manizaleños, las críticas por la forma en que se jugó la vuelta cayeron sobre varios de los miembros del Once.

A la par de esto, aparecieron las burlas de los ganadores de la llave en contra del goleador, Dayro Moreno.

Por medio de las redes sociales de Independiente del Valle, estos difundieron un video emulando el baile de celebración que les había hecho el atacante en Ecuador.

Para ponerle más picante a todo, quien maneja las redes del cuadro ecuatoriano escribió: “El baile de moda”.

Para Moreno, la eliminación fue sumamente dolorosa. En los micrófonos de ESPN, el delantero la calificó como: “Fracaso, la verdad”.

“Desilusión, tristeza con toda esta gente que nos vino a apoyar, con toda la hinchada de Once Caldas, toda Colombia que estaba a favor de nosotros. Por ahí entramos un poco desconcentrados”, dijo responsabilizándose como líder del Once.

Este infortunio deportivo del cuadro blanco corta la ilusión de poder ser el único conjunto colombiano en ganar la Copa Libertadores y Sudamericana.

Contexto: Hernán Darío Herrera logró hito en Sudamericana con Once Caldas: ningún DT pudo antes en la historia

Ahora el Arriero Herrera deberá encausar las fuerzas de sus dirigidos en la clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2025-II.

Actualmente, Once Caldas está en el puesto 15 en la tabla de posiciones, con 13 puntos tras 12 partidos jugados.

“No me gusta celebrar antes”

Una ola de críticas por festejar antes de tiempo la resolución de la serie ante Independiente del Valle le retumbará en la cabeza por un buen tiempo a Once Caldas.

Además, el entrenador rival, Javier Rabanal, también dejó críticas por esto en la zona mixta del Estadio Palogrande.

“Me contaron cómo vivieron los jugadores colombianos en el bus y a mí personalmente no me gusta celebrar antes que las cosas se consigan”, criticó la fiesta armada en la previa del juego.

Montados en el bus, a Dayro sin camiseta y con banderas se les vio a varios jugadores del Once. Por esto, el técnico rival dijo: “Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”.

Andy Larriva, directivo de Independiente del Valle, también hizo mención de esa celebración prematura de los que terminaron eliminando.

“Ellos (Once Caldas) se sentían ganadores, estaban pensando en una clasificación, seguro tenían una fiesta preparada”, mencionó.

Bajo el respeto, el dirigente de los ecuatorianos cerró diciendo: “Es un club que respetamos mucho. Han tenido que esperar muchos años para vivir una infancia así, tal vez les pasó factura”.

