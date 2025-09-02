Juan Guillermo Cuadrado fue contratado hace un par de semanas para ser la piedra angular del recién ascendido, Pisa, de Italia.

Fue una contratación por todo lo alto para el humilde club del Calcio, que tiene como gran objetivo la permanencia al término de la presente temporada.

A sus casi 40 años, el colombiano llegó para apoyar a los más jóvenes en un proceso que requiere de líderes en el camerino.

Juan Guillermo Cuadrado en su estreno con Pisa de Italia | Foto: Getty Images

Ahora, a Cuadrado se le suma uno más con basta experiencia para que entre ambos hagan una dupla que les ayude a cumplir las metas trazadas.

Se trata del campeón del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010 con España, Raúl Albiol.

Este, a pocos días de cumplir 40 años de edad, se incorporó y fue oficializado en las últimas horas de este martes.

“El Pisa se complace en anunciar la adquisición permanente de los derechos de rendimiento del defensa Raúl Albiol, nacido en 1985”, informaron.

Sobre su trayectoria, el onceno de la ciudad de Pisa quiso hacer un resumen rápido de lo conseguido por el defensor central.

“Es difícil resumir en pocas líneas la trayectoria de un campeón capaz de dejar una huella imborrable en equipos como el Real Madrid, el Nápoles, el Valencia y el Getafe, cosechando victorias y trofeos", dijeron sobre lo logrado a nivel de clubes.

Y luego le resaltaron lo hecho con el seleccionado ibérico: “Por no hablar del Mundial de la FIFA y dos Eurocopas ganadas con la camiseta roja de la selección española”.

Dicha nueva incorporación le da un salto más de calidad a un plantel que aspira prolongar su estancia en la Serie A, así no sea protagonista en la cima de la tabla de posiciones.

Cuadrado tendrá aliado de peso en Pisa

Hace solo un par de días que Juan Guillermo habló con La Gazzetta dello Sport, a quienes les dio a conocer sus aspiraciones con Pisa.

“En el vestuario puedo ayudar a los jóvenes que llegan a la Serie A”, apuntó.

Ya centrado en lo que han sido sus primeros días en otra escuadrada italiana, reconoce que es “un grupo extraordinario, todos están trabajando juntos en la misma dirección”.

Sobre cómo lo convencieron para llegar a dicho plantel: “Presentándome el proyecto y diciendo que me necesitaban dentro y fuera de la cancha. Acepté la oferta rápidamente“.

En busca de ser un manejador de grupo, ahora podrá contar con Albiol como aliado para llevar lo más lejos posible al Pisa.

Tener buenos rendimientos en su club, permitiría que Cuadrado logre concretar sus "dos objetivos: la permanencia y ser convocado para el Mundial”.