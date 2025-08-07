Pisa, de la Serie A de Italia, como bien se sabe, anunció la contratación del experimentado jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que puede jugar de lateral derecho, de interior o extremo derecho.

“Pisa Sporting Club se complace en anunciar la adquisición permanente de los derechos de registro del extremo derecho Juan Cuadrado, nacido en 1988″, informó el club.

En algún tramo del presente mercado de fichajes se mencionó la posibilidad de que Cuadrado regresara al fútbol profesional colombiano. Sin embargo, el deportista quería seguir con su carrera en el ‘viejo continente’.

“6 Scudetti, 4 Copas de Italia, 2 Supercopas de Italia, 1 Premier League y 1 Copa de la Liga inglesa se encuentran entre los prestigiosos trofeos del futbolista colombiano, quien ha jugado en el Lecce, el Udinese, la Fiorentina, el Chelsea, la Juventus, el Inter y el Atalanta. Disputó 116 partidos con la selección colombiana, anotando 10 goles”, agregó Pisa.

Juan Guillermo Cuadrado cuando estaba en Inter. | Foto: Getty Images

“Ahora llega la nueva aventura en la Serie A italiana, donde ya suma 395 partidos (43 goles, 69 asistencias), vistiendo los gloriosos colores del Pisa Sporting Club. ¡Bienvenido a Torre, Juan!“, sentenció el club.

Que Juan Guillermo Cuadrado continúe en Italia es muy importante para él y su entorno. Además, esto es clave para volver a ser convocado por el argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Mayores.

Si Cuadrado mantiene un buen nivel en esta nueva temporada que está por arrancar, de hecho, puede que esté convocado, si Colombia clasifica, para el Mundial de la Fifa 2026, que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras el anuncio de Pisa, el mismo Juan Guillermo Cuadrado rompió el silencio. El cafetero dejó un sentido recado, indicando que no pensó estar tanto tiempo en el fútbol italiano.

Juan Guillermo Cuadrado con los colores de la Selección. | Foto: Getty Images

“Nunca imaginé que iba a estar tantos años en este hermoso país que me ha dado tanto. De hecho, nunca imaginé la vida que Dios me ha dado. Estoy tan agradecido. Me siento bendecido y con tanto ánimo y fuerza para lo que viene, que como siempre voy a dar lo mejor para mi nuevo club, Pisa”, dijo.

“Tengo ganas, tengo expectativa y tengo fe para todo lo que viene. Sé qué hay mucho más y estoy listo. Gracias Sr. JESÚS, de tu mano”, añadió el exjugador de la Juventus.

Juan Guillermo Cuadrado se ha mantenido vigente a lo largo de los años en el fútbol europeo. Para muchos, entra en un top cinco de los mejores jugadores colombianos de la historia.

Ahora afronta un nuevo reto, a sus 37 años. Habrá que esperar para conocer cómo le irá en su nuevo equipo. Seguramente, con el paso de los partidos se ganará un puesto en el equipo titular.