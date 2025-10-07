En redes sociales se hizo viral un video este martes, 7 de octubre, del entrenamiento de la Selección Colombia de cara a los amistosos ante México y Canadá. Jefferson Lerma hizo una fuerte entrada sobre James Rodríguez, y se alcanzaron a encender alarmas en el combinado Tricolor.

🚨 ¡ATENCIÓN! 😓



James Rodríguez encendió las alarmas en el entrenamiento de la Selección Colombia 🇨🇴, tras sufrir un pisotón accidental de Jefferson Lerma.



El ’10’ tuvo que ser atendido por el cuerpo médico.#GolGolGolCaracol pic.twitter.com/mqrjtv5KC8 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 7, 2025

¿Fue de gravedad la patada de Lerma a James?

Aunque el capitán de la Selección Colombia quedó durante varios segundos en el suelo, mostrando gestos de dolor tras la patada, el 10 se reincorporó y volvió a ser parte del entrenamiento, moviendo de a poco la parte afectada. Un video lo muestra.

Ese último video es la actualización más reciente que FCF Media dio sobre el entrenamiento de Selección Colombia. Si James llega a tener una molestia que lo termine alejando de los próximos partidos, el cuadro cafetero lo hará saber por medio de sus canales oficiales.

La Selección Colombia sigue su preparación

Lo cierto es que Néstor Lorenzo sigue probando varias caras en Selección Colombia. Estos amistosos son de vital importancia para el estratega, pues debe armar la mejor nómina con miras al Mundial 2026.

Después de que La Tricolor encare a México y Canadá, vendrán Nueva Zelanda y Nigeria en noviembre. Quizás, de cara a esos juegos, Lorenzo tenga en cuenta otros futbolistas que no llamó para este primer round.

De los 25 primeros convocados, Yerry Mina salió de la lista debido a una molestia que sufrió con su equipo en Italia: Cagliari. En su lugar, Lorenzo acabó llamando a Willer Ditta, dejando la zona defensiva completa.

“Lo de Yerry Mina es un dolorcito en su pierna, así primero postergó su viaje por una pequeña lesión muscular y se hizo unas pruebas que confirmaron esto y el doctor Pineda me informó que no estaría disponible con nosotros. Eso ya nos ha pasado con otros jugadores, ojalá los podamos tener en noviembre”, advirtió Lorenzo, en diálogo con Gol Caracol, sobre la ausencia de Mina.

Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico prueban caras en Selección Colombia. | Foto: Colprensa

También se refirió a lo primordial que deben tener los jugadores para ser llamados al Mundial 2026. No dio demasiados detalles, pero el trabajo de cada uno en sus clubes, a lo largo de esta temporada, será un ítem fundamental.