James Rodríguez no iba para Club León: gigante de Sudamérica estuvo “a nada” de firmarlo

¿Y si James Rodríguez no llegaba a Club León, y firmaba con un multicampeón de Libertadores? Esa duda se volvió tendencia tras conocerse inédita versión.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

2 de noviembre de 2025, 3:29 p. m.
James Rodríguez estuvo muy cerca de llegar a un gigante del fútbol argentino. Dieron detalles y hay revuelo.
James Rodríguez estuvo muy cerca de llegar a un gigante del fútbol argentino. Dieron detalles y hay revuelo. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeños: escudos oficiales de Boca Juniors, River Plate e Independiente.

Las redes se sacudieron al conocer que James Rodríguez pudo haber elegido un destino diferente al Club León de México. Con dicho equipo tiene contrato desde enero de 2025 y hasta el próximo mes de diciembre; de hecho, cuentan desde ese país que el volante no renovaría con el elenco esmeralda.

Aún más sorpresa causó que el otro equipo que quiso a James Rodríguez, en enero de 2025, fue Boca Juniors de Argentina. Al menos así lo reveló el periodista Paco Montes, bastante cercano a Club León y a la información del volante, en su cuenta de X.

“Un día antes de que se diera a conocer la llegada a Club León, James Rodríguez estaba a nada de llegar a Boca Juniors”, escribió Montes, desatando una ola de comentarios por parte de la prensa y los aficionados.

Contexto: Los dos posibles destinos de James Rodríguez para 2026: cambio de equipo sería inminente

¿James Rodríguez en Boca Juniors?

Para enero de 2025, James pasaba por otro retador momento deportivo. No estaba teniendo minutos en Rayo Vallecano de España y, de hecho, allí fue borrado por el técnico Íñigo Pérez. Rodríguez no encajaba en el plan de juego del estratega.

En caso de haberse dado su llegada a Brandsen 805, calle donde queda ubicada La Bombonera, estadio donde ejerce como local Boca Juniors, habría sido la segunda experiencia del colombiano en el fútbol argentino. Banfield, entre 2008 y 2010, tuvo al creativo en sus filas.

James Rodríguez cuando vestía los colores de Banfield, en Argentina.
James Rodríguez cuando vestía los colores de Banfield, en Argentina. | Foto: LatinContent via Getty Images

Ahora bien, reiterando que desde México afirman que James Rodríguez no va a seguir en Club León para 2026, las posibilidades del cafetero en otro equipo se multiplican. La prioridad del 10 es tener minutos de cara al Mundial 2026.

Se desconoce si Boca Juniors haría un movimiento para intentar tener a James en 2026. Todo depende de la dirigencia, del proyecto deportivo y de si en verdad existe vía libre para su llegada.

James Rodríguez, el jugador de 2,5 millones de euros

Con 34 años, según Transfermarkt, y para noviembre de 2025, James ostenta un valor en el mercado de 2,5 millones de euros. Si algún equipo lo quiere desde enero de 2026 en sus filas, no deberá desembolsar esa cantidad de dinero; pues su contrato con León acaba en diciembre de 2025.

Sumar minutos en un equipo y llegar en forma al Mundial 2026: la prioridad de James Rodríguez.
Sumar minutos en un equipo y llegar en forma al Mundial 2026: la prioridad de James Rodríguez. | Foto: Getty Images

Sin embargo, y aunque el valor de James esté bajando significativamente, seguiría siendo uno de los futbolistas más apetecidos en el mercado. Rumores en México lo vinculan con equipos como América de ese país, y otros cuantos más; pero lo cierto es que las próximas semanas serán claves en cuanto al tema.

