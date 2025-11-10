Suscribirse

Deportes

Lo que dijo James Rodríguez sobre el Mundial 2026 que ilusionó a toda la Selección Colombia

Fue en un video donde James Rodríguez lanzó el veredicto de cara a la cita orbital. Lo hizo recién se unió a la concentración de Selección Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 12:46 a. m.
James Rodríguez y una declaración que ilusiona en Selección Colombia para el Mundial 2026.
James Rodríguez y una declaración que ilusiona en Selección Colombia para el Mundial 2026. | Foto: Grande y pequeña: Getty Images.

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, la Selección Colombia reportó la llegada de James Rodríguez a la concentración Tricolor para los amistosos de este mes. El combinado nacional jugará ante Nueva Zelanda y Australia.

Apenas James llegó al hotel de Fort Lauderdale (Florida - Estados Unidos) la FCF Media le entregó el balón Trionda, mismo con el que se jugará la Copa Mundial de la Fifa 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez levanta ilusión en Selección Colombia para el Mundial 2026

Cuando James tuvo el Trionda en sus manos, lo vio y lanzó el siguiente mensaje: “Con este es el que vamos a ganar todo”. Acto seguido lo firmó y no dejó de mostrar una sonrisa en su rostro.

En otra toma volvieron a mostrar a James Rodríguez y, además de afirmar que iban a ganar todo con ese balón, contó que entre ellos en la Selección Colombia ya lo habían dicho. Así dejó ver que hay un objetivo común en el combinado nacional.

Para acabar de completar, el capitán de la Selección Colombia peguntó: “¿Este balón es para mi?”, a lo que le contestaron que sí. Acto seguido, lo dejó claro: “Se lo voy a dar a mi hijo”.

Antes de que James llegara a la concentración, ya la FCF había reportado el arribo de futbolistas como Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez, Álvaro Montero y Camilo Vargas. Con el pasar de las horas se fueron incorporando otros nombres, incluyendo a la estrella Luis Díaz que llega tras anotar un golazo en Bundesliga.

Contexto: El mensaje de James Rodríguez a Luis Díaz tras la obra maestra ante Unión Berlín en la Bundesliga

James Rodríguez llega a Selección Colombia tras último partido con Club León

Es cierto que James Rodríguez pinta como el gran capitán de la Selección Colombia para el Mundial 2026. No obstante, el 10 no tiene equipo definido para el próximo año y no hay más que rumores sobe su próximo club.

James Rodríguez disputó su último partido con Club León.
James Rodríguez disputó su último partido con Club León. | Foto: Getty Images

El pasado sábado 8 de noviembre, James jugó su último partido con Club León. El contrato del colombiano con el elenco esmeralda va hasta diciembre de este 2025, y ante la no renovación y eliminación del equipo, fue la última vez que estuvo en cancha defendiendo ese escudo.

Acabó en derrota 2-1 para León, en casa, ante Puebla. Sin embargo, James se despidió con una pintura: una asistencia casi de área a área que acabó en un golazo de su compañero Iván Jared Moreno.

Por el momento, James se enfoca en hacer frente a los amistosos de Selección Colombia. Sin embargo, también deberá moverse rápido en el mercado si quiere tener continuidad para llegar en forma al Mundial 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cuestionan procedimiento de la Fundación Valle de Lili sobre menor a la que le cambiaron el género: “Hoy alzo la voz por ella”

2. ¿Tiene green card? Estos son los documentos que debe presentar al viajar fuera de Estados Unidos

3. No le gusta a los hinchas: la razón por la que Santiago Giordana se quedaría en Millonarios en el 2026

4. En Antioquia entregan vía 4G que comunica a Medellín con Caucasia en 4,5 horas: “Es una de las mejores”

5. Crimen de estudiante de la Universidad de los Andes: Ricardo González no aceptó los cargos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaJames RodríguezMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.