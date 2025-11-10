Lo que dijo James Rodríguez sobre el Mundial 2026 que ilusionó a toda la Selección Colombia

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, la Selección Colombia reportó la llegada de James Rodríguez a la concentración Tricolor para los amistosos de este mes. El combinado nacional jugará ante Nueva Zelanda y Australia.

Apenas James llegó al hotel de Fort Lauderdale (Florida - Estados Unidos) la FCF Media le entregó el balón Trionda, mismo con el que se jugará la Copa Mundial de la Fifa 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez levanta ilusión en Selección Colombia para el Mundial 2026

Cuando James tuvo el Trionda en sus manos, lo vio y lanzó el siguiente mensaje: “Con este es el que vamos a ganar todo”. Acto seguido lo firmó y no dejó de mostrar una sonrisa en su rostro.

En otra toma volvieron a mostrar a James Rodríguez y, además de afirmar que iban a ganar todo con ese balón, contó que entre ellos en la Selección Colombia ya lo habían dicho. Así dejó ver que hay un objetivo común en el combinado nacional.

Para acabar de completar, el capitán de la Selección Colombia peguntó: “¿Este balón es para mi?”, a lo que le contestaron que sí. Acto seguido, lo dejó claro: “Se lo voy a dar a mi hijo”.

🎥 𝙋𝙖𝙧𝙚𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙤, é𝙡 𝙮𝙖 𝙚𝙨𝙩á 𝙖𝙦𝙪í ... Su majestad, James Rodríguez. 👑🪄⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/CSzd7yem2B — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025

Antes de que James llegara a la concentración, ya la FCF había reportado el arribo de futbolistas como Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez, Álvaro Montero y Camilo Vargas. Con el pasar de las horas se fueron incorporando otros nombres, incluyendo a la estrella Luis Díaz que llega tras anotar un golazo en Bundesliga.

James Rodríguez llega a Selección Colombia tras último partido con Club León

Es cierto que James Rodríguez pinta como el gran capitán de la Selección Colombia para el Mundial 2026. No obstante, el 10 no tiene equipo definido para el próximo año y no hay más que rumores sobe su próximo club.

James Rodríguez disputó su último partido con Club León. | Foto: Getty Images

El pasado sábado 8 de noviembre, James jugó su último partido con Club León. El contrato del colombiano con el elenco esmeralda va hasta diciembre de este 2025, y ante la no renovación y eliminación del equipo, fue la última vez que estuvo en cancha defendiendo ese escudo.

Acabó en derrota 2-1 para León, en casa, ante Puebla. Sin embargo, James se despidió con una pintura: una asistencia casi de área a área que acabó en un golazo de su compañero Iván Jared Moreno.