Prensa brasileña se pronunció sobre el regreso de James Rodríguez a São Paulo: contaron la verdad

Hay revuelo en Brasil por el supuesto regreso de James Rodríguez a São Paulo. El volante cucuteño no salió en buenos términos con la directiva y recibió una ola de críticas por parte de la hinchada, antes de irse al Rayo Vallecano en septiembre de 2024.

Dicha versión surgió en México, donde aseguran que las negociaciones estaban avanzando en secreto después de que James finalizara su contrato con el Club León.

Pero en São Paulo no tienen ningún indicio de que eso vaya a suceder, pues la rescisión del contrato de James marcó un antes y un después para la directiva.

Desde entonces vienen haciendo fichajes de bajo perfil, evitando que les vuelva a suceder una historia similar a la del colombiano o a lo que sucedió con Dani Alves mucho tiempo más atrás.

James Rodríguez se fue de Sao Paulo en septiembre de 2024. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc

De hecho, en Globo Esporte afirmaron que en este mercado llegarán jugadores de bajo coste y que sean peticiones concretas del técnico Hernán Crespo.

“São Paulo, una vez más, no realizará grandes inversiones en el próximo mercado de fichajes, que se extiende de enero a marzo. La tendencia es que el Tricolor buscará jugadores con el mismo perfil que el primer fichaje anunciado, el mediocampista Danielzinho”, informó el diario brasileño.

James Rodríguez tiene un salario muy alto y eso no encaja en las medidas tomadas por la junta directiva para combatir la crisis económica. “La tendencia es que el São Paulo busque fichajes de jugadores no tan jóvenes, pero tampoco mucho mayores de 30 años”, agrega Globo Esporte.

James Rodríguez, descartado en Brasil

Las versiones desde México generaron malestar en la hinchada de São Paulo, que estaba incrédula al leer noticias sobre un posible regreso de James para el próximo año.

Tanto fue el revuelo causado que periodistas y medios partidarios tuvieron que salir a desmentir las negociaciones.

“La directiva del club afirmó que dicha publicación está alejada de la realidad”, atinó Blog do São Paulo. "Hablar de un salario anual de 4 millones de dólares pone a James completamente fuera de la norma de la nómina actual del club, que todavía intenta regularizar los derechos de imagen y abandonar la costumbre de retrasar sistemáticamente los pagos", agrega el medio brasileño.

Gabriel Sá, periodista que adelantó la rescisión de contrato de James Rodríguez en 2024, aseguró que no hay absolutamente ninguna negociación para el regreso del capitán de la Selección Colombia.

“No hace falta decirlo, pero obviamente la noticia publicada por un periódico colombiano sobre el posible regreso de James Rodríguez al São Paulo es falsa”, sentenció.

El volante cucuteño sigue disfrutando de sus vacaciones, mientras escucha ofertas para su futuro. Hace unas semanas fue relacionado con Pumas UNAM, pero las conversaciones se terminaron por el alto costo de su salario y la decisión del técnico Efraín Juárez.