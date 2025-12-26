Deportes

Prensa brasileña se pronunció sobre el regreso de James Rodríguez a São Paulo: contaron la verdad

La versión que surgió en México tomó por sorpresa a los periodistas y también a la dirigencia del conjunto tricolor.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

26 de diciembre de 2025, 6:56 p. m.
James Rodríguez está sin equipo desde su salida de Club León.
James Rodríguez está sin equipo desde su salida de Club León. Foto: Getty Images

Hay revuelo en Brasil por el supuesto regreso de James Rodríguez a São Paulo. El volante cucuteño no salió en buenos términos con la directiva y recibió una ola de críticas por parte de la hinchada, antes de irse al Rayo Vallecano en septiembre de 2024.

Dicha versión surgió en México, donde aseguran que las negociaciones estaban avanzando en secreto después de que James finalizara su contrato con el Club León.

Pero en São Paulo no tienen ningún indicio de que eso vaya a suceder, pues la rescisión del contrato de James marcó un antes y un después para la directiva.

Desde entonces vienen haciendo fichajes de bajo perfil, evitando que les vuelva a suceder una historia similar a la del colombiano o a lo que sucedió con Dani Alves mucho tiempo más atrás.

Deportes

Traspié de Marruecos en la Copa África y ya no habrá puntaje perfecto: Así queda el grupo A con Malí y Zambia

Deportes

La tabla en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day: presión para Liverpool

Deportes

Revelan estado real del negocio entre Luis Muriel y Junior: en Barranquilla sacan todo a la luz

Deportes

Sale listado de jugadores de los que se quiere liberar Millonarios para 2026: más de cinco

Deportes

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

Deportes

Junior perdería dinero por la venta de José Enamorado: otro equipo colombiano reclama su tajada

Deportes

Filtran el club con interés real por Falcao García para ficharlo: no es Gimnasia, ni otro de Argentina

Deportes

El valor que pagarían por James Rodríguez en su nuevo destino: el 10 estaría cerca de “sellar su fichaje”

Deportes

Prensa mexicana filtra posible regreso de James Rodríguez a club donde ya jugó: fue borrado y hay dudas

Deportes

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

James Rodríguez Sao Paulo
James Rodríguez se fue de Sao Paulo en septiembre de 2024. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc

De hecho, en Globo Esporte afirmaron que en este mercado llegarán jugadores de bajo coste y que sean peticiones concretas del técnico Hernán Crespo.

São Paulo, una vez más, no realizará grandes inversiones en el próximo mercado de fichajes, que se extiende de enero a marzo. La tendencia es que el Tricolor buscará jugadores con el mismo perfil que el primer fichaje anunciado, el mediocampista Danielzinho”, informó el diario brasileño.

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

James Rodríguez tiene un salario muy alto y eso no encaja en las medidas tomadas por la junta directiva para combatir la crisis económica. “La tendencia es que el São Paulo busque fichajes de jugadores no tan jóvenes, pero tampoco mucho mayores de 30 años”, agrega Globo Esporte.

James Rodríguez, descartado en Brasil

Las versiones desde México generaron malestar en la hinchada de São Paulo, que estaba incrédula al leer noticias sobre un posible regreso de James para el próximo año.

Tanto fue el revuelo causado que periodistas y medios partidarios tuvieron que salir a desmentir las negociaciones.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

“La directiva del club afirmó que dicha publicación está alejada de la realidad”, atinó Blog do São Paulo. "Hablar de un salario anual de 4 millones de dólares pone a James completamente fuera de la norma de la nómina actual del club, que todavía intenta regularizar los derechos de imagen y abandonar la costumbre de retrasar sistemáticamente los pagos", agrega el medio brasileño.

Gabriel Sá, periodista que adelantó la rescisión de contrato de James Rodríguez en 2024, aseguró que no hay absolutamente ninguna negociación para el regreso del capitán de la Selección Colombia.

“No hace falta decirlo, pero obviamente la noticia publicada por un periódico colombiano sobre el posible regreso de James Rodríguez al São Paulo es falsa”, sentenció.

El volante cucuteño sigue disfrutando de sus vacaciones, mientras escucha ofertas para su futuro. Hace unas semanas fue relacionado con Pumas UNAM, pero las conversaciones se terminaron por el alto costo de su salario y la decisión del técnico Efraín Juárez.

Mas de Deportes

Marruecos vs. Malí.

Traspié de Marruecos en la Copa África y ya no habrá puntaje perfecto: Así queda el grupo A con Malí y Zambia

La tabla en Premier League se mueve tras el Manchester United vs. Newcastle en Boxing Day.

La tabla en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day: presión para Liverpool

Luis Fernando Muriel pretende seguir su carrera en Colombia. Junior y Nacional sus posibles destinos

Revelan estado real del negocio entre Luis Muriel y Junior: en Barranquilla sacan todo a la luz

Millonarios sacaría más de cinco jugadores del plantel para 2026

Sale listado de jugadores de los que se quiere liberar Millonarios para 2026: más de cinco

GUADALAJARA, MEXICO - OCTOBER 22: James Rodriguez of Leon looks on during the 14th round match between Atlas and Leon as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Estadio Jalisco on October 22, 2025 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Simon Barber/Getty Images)

Prensa brasileña se pronunció sobre el regreso de James Rodríguez a São Paulo: contaron la verdad

Luis Javier Suárez podría ir con Colombia al Mundial 2026 para medirse ante Portugal

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

José Enamorado fue la figura de la final de la Liga BetPlay 2025-II

Junior perdería dinero por la venta de José Enamorado: otro equipo colombiano reclama su tajada

Falcao García define su club para 2026, luego de estar inactivo tras jugar con Millonarios

Filtran el club con interés real por Falcao García para ficharlo: no es Gimnasia, ni otro de Argentina

Egypt's Mohamed Salah in action during the Africa Cup of Nations group B soccer match between Egypt and South Africa in Agadir, Morocco, Friday, Dec. 26, 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)

La tabla de la Copa Africana, tras Egipto vs. Sudáfrica: se definió el primer clasificado

Uno de los referentes de River Plate en la historia reciente llegaría a Atlético Nacional para 2026

Atlético Nacional está a nada de lograr fichaje extranjero: no gastará y pasó por River Plate

Noticias Destacadas