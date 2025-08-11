Colombiano Daniel Arcila hace magistral gol con Club León: video del riflazo de media distancia

Al minuto 64 del Club León vs. Monterrey por la cuarta jornada de la Liga MX, el mediocampista ofensivo colombiano Daniel Arcila, que llegó al equipo verde en este mercado de fichajes, marcó un verdadero golazo.

El exjugador de Envigado FC tomó la pelota por la banda izquierda. Luego, enganchó hacia al medio y remató con su pierna derecha. El riflazo se clavó en la parte baja del poste zurdo de la portería rival.

Daniel Arcila anotaba para 'La Cantera de Héroes'. | Foto: Colprensa

Daniel Arcila pinta para ser un jugador que le dará muchas alegrías a Club León, que es dirigido por el argentino Eduardo Berizzo. El jugador se deberá ganar toda la confianza del gaucho para ser habitual titular.

El golazo de Arcila, como era de esperarse, no tardó en hacerse tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. El tanto es muy comentado.

¡GOLAZO DE DANIEL ARCILA EN SU DEBUT CON EL CLUB LEÓN! El colombiano remató de media distancia y anota el descuento para León. #LigaMexWIN 🟢🇨🇴⚽🔥 pic.twitter.com/rTRUIvmPuI — Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2025

El gol de Arcila, cabe mencionar, no le sirvió para mucho a Club León, ya que, el partido terminó por 3 tantos a 1 a favor de Monterrey. Fue un partido para el olvido para la ‘fiera’, que no contó desde el arranque ni desde el banco de suplentes con James David Rodríguez, esto, por un tema muscular.

El defensa central español Sergio Ramos sí estuvo como titular en Monterrey, que es uno de los firmes candidatos para coronarse como campeón de la presente edición de la Liga MX. El exjugador del Real Madrid es el gran referente de los rayados.

“La mala noticia llegó junto con el camión de la Fiera. El ansiado partido de la jornada arrancó; sin embargo, el reencuentro que toda la afición al futbol mexicano quería, tendrá que esperar. Sergio Ramos y James Rodríguez no se verán las caras durante el León vs Monterrey de la Jornada 4, y con ello, la ilusión que se viene para abajo, pues este bien pudo ser el último cruce entre ambos”, reseñó As México.

“Tras una lesión muscular que no logró superar, misma que incluso le imposibilitó completar el entrenamiento del domingo 10 de agosto, el astro colombiano de los escarlatas no se presentó en la convocatoria y por ende, que se perdiera la que muy probablemente, fuera la última oportunidad de verlos a ambos en un mismo terreno de juego”, añadió.

Sergio Ramos con Monterrey. | Foto: Getty Images

Hay otra chance para ver el enfrentamiento de James Rodríguez y Sergio Ramos en México. Esto podría suceder si Monterrey y Club León se clasifican para la siguiente ronda del torneo, que es denominada como Liguilla. Para el equipo del colombiano esta tarea es más compleja.

“Dicho en otras palabras, la opción que resta para lograr verlos enfrentarse una vez más, sería en Liguilla; no obstante, las posibilidades, por estadística, son menores, aunado a que los Panzas Verdes no están viviendo su mejor momento, precisamente”, sentenció As México.