Directivo confesó si James Rodríguez es el culpable del mal momento de Club León: no ocultó nada

Club León de México, equipo en el que juega el experimentado mediocampista colombiano James David Rodríguez, pasa por un muy mal momento.

El equipo ‘esmeralda’ fue eliminado de la Leagues Cup de manera anticipada y en Liga MX las cosas andan de mal, lo cual ha inquietado a miles de aficionados.

Rodrigo Fernández, director deportivo de Club León, soltó una declaración sobre James Rodríguez y mencionó, sin rodeos, que la racha no positiva no es culpa del cucuteño.

“Es un tema grupal, los resultados que estamos teniendo no pasan por un solo jugador. James es un crack, por supuesto que ya no es el que estuvo en un equipo top como el Real Madrid, pero sigue siendo un crack que te pone el balón donde él quiere”, aseguró el directivo en entrevista con Claro Sports México.

James Rodríguez en la Leagues Cup con Club León | Foto: Getty Images

“El funcionamiento general no podría decir que James, al tener quizá un bajón, sea por él que el equipo lo tiene. A lo mejor el bajón es porque también sus compañeros no están en su mejor versión”, añadió Fernández.

Este directivo de Club León, asimismo, dijo que ya es el momento para que Club León, en general, levante la cabeza y empiece a ganar partidos importantes. Si esto pasa, el equipo se puede perfilar para llegar hasta las finales.

“Tenemos mucho tiempo, hasta ahora es la jornada cuatro, ya tenemos que empezar a hacer bien las cosas, que James y todos los demás levanten su nivel y seguramente el Club León estará en los primeros lugares”, indicó.

Debido a la mala situación que atraviesa Club León, muchos hinchas están pidiendo, a través de las diferentes redes sociales, que el director técnico argentino Eduardo Berizzo deje su cargo.

James Rodríguez, volante de Club León | Foto: AFP

Si las victorias aparecen, es muy probable que esto suceda. Entre otras cosas sobre el fútbol mexicano, el experimentado portero Guillermo Ochoa habría sido ofrecido a Chivas.

“Cuando piensas en Guillermo Ochoa, piensas en el América porque el portero mexicano se convirtió en un símbolo azulcrema por las grandes hazañas que tuvo en la portería; sin embargo, el ídolo habría sido ofrecido a las Chivas”, señala As México.

James Rodríguez y Guillermo Ochoa. | Foto: AFP/Andres Kudacki//AP/Mark J. Terrill