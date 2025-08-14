Suscribirse

Directivo confesó si James Rodríguez es el culpable del mal momento de Club León: no ocultó nada

Este directivo no se guardó nada sobre el experimentado futbolista colombiano.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 2:24 a. m.
James Rodríguez hablando ante la prensa mexicana en la Leagues Cup
Hablan de James Rodríguez en México. | Foto: Captura video LaBolaSports

Club León de México, equipo en el que juega el experimentado mediocampista colombiano James David Rodríguez, pasa por un muy mal momento.

El equipo ‘esmeralda’ fue eliminado de la Leagues Cup de manera anticipada y en Liga MX las cosas andan de mal, lo cual ha inquietado a miles de aficionados.

Contexto: Presidente de Club León se harta de rumores: decisión final sobre el futuro de James Rodríguez

Rodrigo Fernández, director deportivo de Club León, soltó una declaración sobre James Rodríguez y mencionó, sin rodeos, que la racha no positiva no es culpa del cucuteño.

“Es un tema grupal, los resultados que estamos teniendo no pasan por un solo jugador. James es un crack, por supuesto que ya no es el que estuvo en un equipo top como el Real Madrid, pero sigue siendo un crack que te pone el balón donde él quiere”, aseguró el directivo en entrevista con Claro Sports México.

James Rodríguez en la Leagues Cup con Club León
James Rodríguez en la Leagues Cup con Club León | Foto: Getty Images

“El funcionamiento general no podría decir que James, al tener quizá un bajón, sea por él que el equipo lo tiene. A lo mejor el bajón es porque también sus compañeros no están en su mejor versión”, añadió Fernández.

Este directivo de Club León, asimismo, dijo que ya es el momento para que Club León, en general, levante la cabeza y empiece a ganar partidos importantes. Si esto pasa, el equipo se puede perfilar para llegar hasta las finales.

Contexto: Periodista mexicano expone a James Rodríguez: dijo que no va más en Club León y contó por qué

“Tenemos mucho tiempo, hasta ahora es la jornada cuatro, ya tenemos que empezar a hacer bien las cosas, que James y todos los demás levanten su nivel y seguramente el Club León estará en los primeros lugares”, indicó.

Debido a la mala situación que atraviesa Club León, muchos hinchas están pidiendo, a través de las diferentes redes sociales, que el director técnico argentino Eduardo Berizzo deje su cargo.

Leon's Colombian midfielder #10 James Rodr�guez reacts at the end of the Liga MX Apertura football tournament match between Cruz Azul and Leon at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City on July 26, 2025. (Photo by Victor Cruz / AFP)
James Rodríguez, volante de Club León | Foto: AFP

Si las victorias aparecen, es muy probable que esto suceda. Entre otras cosas sobre el fútbol mexicano, el experimentado portero Guillermo Ochoa habría sido ofrecido a Chivas.

“Cuando piensas en Guillermo Ochoa, piensas en el América porque el portero mexicano se convirtió en un símbolo azulcrema por las grandes hazañas que tuvo en la portería; sin embargo, el ídolo habría sido ofrecido a las Chivas”, señala As México.

James Rodríguez y Guillermo Ochoa. Colombia vs. México. Foto: AFP/Andres Kudacki//AP/Mark J. Terrill
James Rodríguez y Guillermo Ochoa. | Foto: AFP/Andres Kudacki//AP/Mark J. Terrill

“El motivo por el que Ochoa busca mantenerse en competencia es por la exigencia del director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien puso como condición que todo jugador convocado deberá estar activo para asegurar su lugar en el Tri”, terminó, entre otras cosas más.

