Como una prenda de “diseño limpio, elegante y un escudo protagonista que “Honra la grandeza de Millonarios”. Con ese mensaje, el cuadro albiazul presentó en la mañana de este viernes, 23 de enero, su camiseta para la disputa de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana en 2026.

Adidas, sponsor técnico de los bogotanos, fue la marca encargada del diseño que reveló el elenco embajador. “El azul que trasciende generaciones. Así se viste la historia. Así se viste el presente”, es como completan la presentación en la cuenta de X del club.

Camiseta de Millonarios para 2026 Foto: @MillosFCoficial

Según lo informado en el mismo post, el artículo de la nueva indumentaria ya está disponible para la venta a través de las tiendas Adidas.

Valor de la camiseta 2026 de Millonarios

En cuanto a la cifra a pagar por quienes deseen tener desde ya la prenda, la misma será de unos $ 319.950 para dama y caballero. Dicho precio fue el publicado por la página web tiendamillonarios.com.co, donde ya hay disponibilidad. Las tallas para los hombres van de la XS a la XXL, mientras que para las mujeres, de la XS a la XL.

Para los niños también ya está habilitada la casaca del año en curso. Esta tendrá un valor menor, que estará fijado en los $ 269.950.

Detalles del diseño

A través de la página web del club, este dio a conocer detalles sobre la camiseta, así como la inspiración que se tuvo para algunas cuestiones como el cuello, el escudo y un patrón en el centro de la indumentaria.

“La camiseta mantiene el tradicional color azul característico de Millonarios,incorporando detalles en gris que evocan la estructura icónica de El Campín, estadio que ha sido testigo de décadas de gloria, títulos y noches inolvidables. El cuello y las líneas de las hombreras —elementos distintivos de las indumentarias adidas— están elaborados en un tono gris elegante que aporta modernidad sin perder la esencia clásica del club", explican.

Sobre el símbolo más importante: “El elemento más destacado de este año es la inclusión, por primera vez, del escudo de Millonarios en forma de silueta en gran formato, integrado de manera translúcida en la parte frontal de la camiseta. Esta intervención, que recorre desde el pecho hasta la parte baja, representa la grandeza del club, la importancia de su identidad y cómo el escudo acompaña a los jugadores y a su hinchada en cada paso. Es un homenaje al peso histórico de Millonarios FC y a la fuerza simbólica que ha llevado al equipo a convertirse en uno de los más importantes del país".

Para terminar, también consiguieron unas palabras de Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien resaltó uno a uno los detalles de la nueva vestimenta oficial del club: “Esta camiseta es un tributo a nuestra historia y a quienes la han construido: jugadores, empleados y, sobre todo, nuestra hinchada. El escudo en gran formato simboliza cómo Millonarios se lleva en el alma, con presencia, carácter y orgullo. Es una prenda que honra nuestro pasado y proyecta nuestro futuro".