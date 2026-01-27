Deportes

El gesto de Teófilo Gutiérrez que no se vio por TV: enfureció a los hinchas de Millonarios

Mucho antes de marcar gol y ser elegido como la figura, Teo ya se había jugado su partido especial con la tribuna.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

27 de enero de 2026, 2:26 p. m.
Teófilo Gutiérrez recibió insultos por parte de la hinchada de Millonarios
Teófilo Gutiérrez recibió insultos por parte de la hinchada de Millonarios Foto: El Master

Junior de Barranquilla sacó tres puntos de su visita a Bogotá y agudizó la crisis de Millonarios, que ya tiene una lista de candidatos para reemplazar a Hernán Torres en el cargo como director técnico.

Teófilo Gutiérrez fue la figura del partido disputado en el Estadio El Campín. El experimentado delantero marcó el primer gol de Junior y luego dio una asistencia para la anotación de Jermein Peña.

Pero antes de siquiera haber iniciado el compromiso, Teo ya se había jugado su partido especial con la hinchada de Millonarios.

Esta es la decisión que anunció Hernán Torres, tras la derrota de Millonarios contra Junior

Previo al pitazo inicial, el atacante juniorista se acercó al sector de la tribuna oriental y mostró el parche dorado que los identifica como campeones vigentes del fútbol profesional colombiano.

Dicho gesto desató la furia en la hinchada albiazul, que le respondió con insultos a Teófilo. Dicho suceso no salió en la transmisión oficial de televisión, pero fue grabada por El Máster en su video de YouTube.

La provocación le salió muy bien a Teófilo Gutiérrez, que luego brilló sobre el campo de juego y fue fundamental para sumar los primeros tres puntos de Junior en la presente temporada.

El conjunto tiburón cortó una racha de varios años sin ganar en Bogotá contra Millonarios, otro golpe de motivación para el equipo de Alfredo Arias después de haber perdido la Superliga a manos de Santa Fe.

A finales de esta semana tendrán una gran oportunidad de reconciliarse con su hinchada. Junior enfrentará a Atlético Nacional en el Estadio Romelio Martínez, la nueva casa que usarán mientras el Metropolitano termina sus obras.

Arias cuenta con el respaldo de la junta directiva, pues el semestre pasado también empezaron con dudas y terminaron coronándose campeones a final de año.

La tarea será sumar la mayor cantidad de puntos posible antes del inicio de la Copa Libertadores, momento en el que tendrán que rotar la nómina para cumplir en todos los frentes.

Bogotá. Enero 25 de 2026. Millonarios enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 2, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).
Teófilo Gutiérrez arenga a sus compañeros en el partido de Millonarios vs. Junior. Foto: Lina Gasca

“Tenemos cosas para corregir. Tenemos que seguir con esta humildad. Debemos tener la autoconfianza, porque aun sin entrenar podemos conseguir las cosas. En el segundo tiempo entraron prácticamente todos los refuerzos y lo hicieron muy bien”, dijo el técnico de Junior.

Alfredo Arias avisó que van a luchar por el bicampeonato. “Ahora damos vuelta a la página, empezamos a pensar en el campeonato, debemos defender el título. Esto es como los boxeadores, el cinturón está acá; ahora, no los tienen que sacar y nos van a tener que noquear”, indicó.

“En el mundo es difícil bicampeonar, porque lo que más fracasa en el mundo es el éxito. Vamos a ir por el bicampeonato, no tenemos otra chance. Si lo conseguimos o no, se verá, pero vamos a ir”, agregó.

