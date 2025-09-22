Este fin de semana que pasó, Rosario Central se enfrentó de local con Talleres de Córdoba por el torneo argentino. El compromiso finalizó 1 a 1 y tuvo algunas polémicas arbitrales.

Tras el duelo, el mediocampista Juan Camilo Portilla, convocado a la Selección Colombia para la más reciente doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial United 2026, dio una fuerte declaración.

Juan Camilo Portilla, volante de Talleres y la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El comentario del exjugador de América de Cali fue sobre el Ángel Di María, que regresó de Europa para vestir los colores Rosario Central y ser compañero de Jaminton Campaz.

Juan Camilo dijo que la calidad del exjugador del Real Madrid de España y del Manchester United de Inglaterra es grande, pero no se guardó nada para afirmar que los jueces centrales quieren protegerlo.

Ángel Di María, con Rosario Central. | Foto: AFP

“Cada quien puede opinar lo que quiera, pero fue claro que el árbitro nos perjudicó a nosotros. Sabemos la calidad, de los mejores jugadores del mundo en su momento, pero quizá los árbitros quieren protegerlo un poco más“, dijo Portilla ante los micrófonos de TyC Sports.

Entre otras cosas sobre el fútbol profesional argentino, River Plate se prepara para enfrentar el miércoles 24 de septiembre a Palmeiras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. La serie marcha 2 a 1 a favor del conjunto brasileño.

“River atraviesa su momento más delicado en lo que va de 2025. Tras la derrota con Palmeiras en el Monumental, el equipo sumó una segunda caída consecutiva ante Atlético Tucumán como visitante. Se trata de la primera vez desde el regreso de Marcelo Gallardo que el Millonario pierde dos partidos al hilo en 90 minutos, algo que no ocurría desde la era de Martín Demichelis, a fines de 2023″, indicó TyC Sports.

“Ahora, Gallardo pondrá todas las fichas en el partido del próximo miércoles desde las 21.30 (hora argentina), en el que River intentará revertir la serie y remontar el 2-1 ante el conjunto brasileño. De cara a este encuentro, el DT dejaría atrás la línea de 5 que presentó en el partido de ida y analiza cambios, hasta la posibilidad de un mediocampo de cinco hombres, con Enzo Pérez incluido”, añadió.

Juanfer Quintero con River en Libertadores. | Foto: Getty Images