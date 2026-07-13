Shakira lanzó urgente petición a Francia y Alemania tras devastadores terremotos en Venezuela

La emergencia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio continúa generando reacciones por todo el mundo. Entre las voces que se han sumado a los llamados de solidaridad se encuentra Shakira, quien utilizó sus redes sociales para hacer una petición directa a los gobiernos de Francia y Alemania con el objetivo de apoyar la reconstrucción del sistema educativo venezolano.

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Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, dejaron miles de heridos y fallecidos, además de un fuerte impacto sobre la infraestructura, especialmente en el sector educativo.

En un video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, la artista colombiana expresó su preocupación por la situación que enfrentan miles de niños venezolanos.

“Más de 430 escuelas fueron destruidas cuando dos terremotos golpearon a Venezuela, dejando miles de niños sin lugar para volver cuando las escuelas abrieron en septiembre. Venezuela desesperadamente necesita financiamiento para reconstruir las escuelas, para entrenar a los maestros y para comprar libros y suministros para los estudiantes”, afirmó la barranquillera.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Shakira también destacó que algunos líderes internacionales ya se han comprometido con la campaña para poder apoyar a los niños y jóvenes estudiantes.

“El ministro portugués Montenegro y el ministro canadiense Mark Carney han accedido a donar a la campaña FIFA Global Citizen Education Fund, que está donando donaciones directamente a organizaciones educativas en Venezuela y en todo el mundo”, señaló.

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Sin embargo, la cantante insistió en que se requiere un esfuerzo mucho mayor por parte de la comunidad internacional. Por ello, lanzó un mensaje dirigido directamente al presidente francés y al canciller alemán.

“Presidente Macron de Francia y Chancellor Merz de Alemania, es su turno, como grandes naciones de fútbol, para avanzar y donar a la campaña FIFA Global Citizen Education Fund para asegurar que los niños en Venezuela y en todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, a hacer matemáticas simples y a aprender las fundaciones que necesitan para construir un futuro más brillante para ellos mismos”, expresó.

El mensaje de la intérprete de Hips Don’t Lie ha sido compartido por miles de usuarios y ha generado un amplio debate sobre el papel de las figuras públicas en las campañas humanitarias.