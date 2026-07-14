Lula acusó de “pirata” a EE. UU. tras anuncio realizado por Donald Trump y lanzó advertencia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el lunes que Estados Unidos se convertirá en un país “pirata” si cobra una tasa a los buques que transiten el estrecho de Ormuz, como anunció su homólogo Donald Trump.

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Tras el reciente aumento de las hostilidades con Irán, el presidente Trump había asegurado que su administración restablecería el bloqueo naval de los puertos de Teherán en el estrecho y cobraría un 20 % sobre toda la carga transportada por proteger a los barcos en esa vía marítima.

El bloqueo de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundial, ha hecho que de nuevo se disparen los precios del crudo.

🇧🇷 Lula attacks Trump over the Strait of Hormuz plan:



“Trump says every ship passing through the Strait would have to pay 20%.



That used to be called piracy, didn’t it?



The United States spent so long fighting pirates it should not become one.”pic.twitter.com/4ZpG3ynIm6 — NewsForce (@Newsforce) July 14, 2026

“El presidente Trump tuiteó que desbloqueará el estrecho de Ormuz. Pero por cada barco desbloqueado, que sea retirado del estrecho, el propietario del petróleo debe pagarle el 20 %. Esto antes se consideraba piratería”, afirmó Lula en un evento público en São Caetano do Sul, en el estado de Sao Paulo.

“Un Estado importante como Estados Unidos, que creo que ha luchado contra la piratería durante mucho tiempo, no puede ahora convertirse en pirata”, agregó.

Lula advirtió que el conflicto encarece alimentos básicos en Brasil, como el frijol, el arroz, el tomate y la cebolla, además de los combustibles.

El izquierdista, de 80 años, aspira a ser reelecto a un cuarto mandato en las elecciones de octubre. Lula tuvo una primera etapa en la presidencia de 2003 a 2011.

Presidentes de EE. UU., Donald Trump; y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Pete Marovich / Fotógrafo autónomo/Getty Images - NurPhoto / Colaborador/Getty Images

El mandatario explicó que Brasil contiene una mayor alza en los combustibles gracias a un impuesto del 12 % sobre el petróleo que exporta.

El presidente Donald Trump anunció este martes que renuncia a la tasa del 20 % que pretendía cobrar a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos mantiene un duro pulso militar con Irán.

Donald Trump asegura que Estados Unidos está tomando el control de Ormuz mientras Irán confirma el cierre del paso marítimo

La tasa será sustituida por “acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

“Esas inversiones serán enormes pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza advertencia sobre el estrecho de Ormuz. Foto: AP

El estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial, “está abierto a todo el tráfico marítimo excepto para Irán”, advirtió.