La misteriosa publicación en X que habría profetizado el asesinato de Charlie Kirk, cercano a Trump, ha conmocionado las redes

Un día antes del homicidio, un usuario había realizado una publicación que indicaba que algo pasaría con Kirk en la universidad.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 1:17 p. m.
Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

La muerte de Charlie Kirk tiene conmocionados a múltiples sectores de Estados Unidos, usuarios en redes sociales intentan encontrar respuestas en medio de la incertidumbre.

En X, el usuario @NajraGalvz, con nombre Omar, publicó en la tarde del 9 de septiembre un mensaje que indicaba que algo pasaría con Kirk en la universidad de Valley, Utah, lugar del atentado.

“Charlie Kirk vendrá a mi universidad mañana, espero que alguien lo evapore literalmente”, publicó en el perfil de la red social.

La cuenta empezó a ser viralizada antes de que tuviera candado | Foto: Red social X

“Digamos que mañana pasará algo grande”, agregó Omar, en una publicación que, en ese momento, no había tenido la repercusión del asesinato de Kirk.

Al día siguiente, 10 de septiembre, después de conocerse que a Kirk le habían disparado de manera fulminante en el cuello, Omar se refirió al suceso, aparentemente asustado y relacionándolo con su publicación de la tarde anterior.

“A Charlie Kirk le dispararon, hermano, te prometo que no tuve nada que ver con eso”, escribió. “Pero lo llamé y es jodidamente merecido”, dijo en una respuesta inmediata a la publicación.

El usuario reaccionó minutos después del a Kirk | Foto: Red social X

En su perfil, se puede observar, por pantallazos tomados previamente, que el usuario en cuestión se había unido a la red en agosto de 2020.

En la biografía, había una bandera de México, y una descripción con la frase “nonbinary goat of all time”, haciendo alusión al género no binario.

Incluso, después del ataque, la cuenta estuvo un tiempo protegida, una acción de privacidad que impide ver las publicaciones del perfil a quienes no la siguen. Y si pretenden hacerlo, el usuario es quien acepta o no la solicitud.

El sujeto se habría cambiado al usuario @rwunicluch, sin embargo, la cuenta ya no existe en X.

Miles de perfiles mencionaron al FBI para que realice la respectiva investigación.

El cambio de cuenta

Internautas reportaron que la arroba original cambió de perfil y ahora tiene el símbolo de cuenta verificada por X. El nombre fue modificado a Max, no hay foto y la ubicación es de Reino Unido.

En su biografía, afirma que el “nombre de usuario tomado después de que el propietario original cambiara su nombre de usuario para evitar que lo usaran estafadores. Mis condolencias a los amigos y familiares de Charlie Kirk”.

Su única publicación, de hace 14 horas, es un hilo de 3 publicaciones donde afirma que no es el responsable de que los tuits se volvieran virales y que se hizo acreedor de la cuenta para que no se le saque provecho mediático, monetario ni ningún tipo de interés a la muerte de Kirk.

