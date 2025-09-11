Suscribirse

FBI revela las primeras imágenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Ofrecen 100.000 dólares por información para dar con el paradero del sujeto.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 7:01 p. m.
El activista recibió un disparo fulminante en el cuello. | Foto: Getty Images - FBI

El FBI publicó dos fotografías del sujeto implicado en el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk. La agencia federal tiene en su poder más pruebas del suceso.

Las investigaciones sugieren que el hombre es cercano a la universidad donde ocurrió el asesinato. | Foto: FBI

Las imágenes provienen de un video de seguridad, el cual identificó el momento en que el sospechoso está en inmediaciones de la Universidad de Valley, Utah.

Contexto: FBI halla el arma del tirador que asesinó a Charlie Kirk en un campus universitario de Utah; nuevos detalles del caso

El ente investigativo ofrece 100.000 dólares a quien proporcione información relevante para la captura del hombre en cuestión.

*En desarrollo

