El FBI publicó dos fotografías del sujeto implicado en el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk. La agencia federal tiene en su poder más pruebas del suceso.

Las investigaciones sugieren que el hombre es cercano a la universidad donde ocurrió el asesinato. | Foto: FBI

Las imágenes provienen de un video de seguridad, el cual identificó el momento en que el sospechoso está en inmediaciones de la Universidad de Valley, Utah.

El ente investigativo ofrece 100.000 dólares a quien proporcione información relevante para la captura del hombre en cuestión.