Polémica en Estados Unidos: Comedy Central elimina episodio de ‘South Park’ sobre Charlie Kirk, emitido semanas antes de su muerte

Comedy Central ha eliminado de su parrilla un episodio de South Park en el que se burlaba del activista Charlie Kirk, líder del Turning Point USA, después de que varias personas relacionaron el capítulo con su asesinato.

La medida ha desatado reacciones encontradas en redes sociales, donde algunas aplauden el gesto como una muestra de respeto, mientras que otros lo critican por considerarlo un acto de censura.

¿Cuál fue el episodio censurado?

El episodio titulado Got a Nut, pertenece a la temporada 27 del programa y originalmente se emitió el 6 de agosto de 2025, tal y como lo registra EW.com.

El episodio se burla de la personalidad pública de Kirk, mostrando al personaje, Eric Cartman, con un peinado similar al de Kirk, quien asistía a una ficticia ceremonia de entrega del “Premio Charlie Kirk al mejor joven debatiente”.

La sátira hacía referencia al estilo del activista, conocido por desafiar y confrontar públicamente a estudiantes progresistas durante sus visitas a universidades.

Curiosamente, cuando Got a Nut fue emitido el pasado mes de agosto, Kirk reaccionó positivamente y lo llamó “hilarante”.

Incluso lo compartió en redes y lo consideró una muestra de la relevancia cultural que él y su movimiento estaban alcanzando, de acuerdo a lo que se registra en People.com.

En la plataforma Change.org se lanzó una petición para que el capítulo fuera retirado tanto de Comedy Central como de Paramount+.

"South Park tiene una larga historia de comentarios satíricos, pero la sátira tiene límites, especialmente cuando se cruza con la violencia y la tragedia del mundo real. Mantener disponible este episodio corre el riesgo de glorificar o trivializar las circunstancias que rodearon la muerte de Kirk”, se lee en el texto en mención.

El episodio se burla de la personalidad pública de Kirk, mostrando al personaje Eric Cartman imitando su estilo de debates | Foto: Captura de pantalla YouTube@ South Park en Estañol Latino

¿Qué dice la gente?

En redes sociales estadounidenses, la muerte de Charlie Kirk y la retirada del episodio de South Park provocaron una tormenta de reacciones polarizadas.

En plataformas como X, algunos seguidores conservadores culpaban al episodio por haber contribuido al asesinato del joven activista.

Según Euronews, frases como “South Park certainly fomented the hatred necessary to get Kirk assassinated” (Suth Park ciertamente fomentó el odio necesario para que asesinaran a Kirk) captaron la atención.

Al mismo tiempo, ha habido usuarios que defienden la sátira, recordando que Kirk mismo consideró gracioso el episodio y lo compartió con orgullo.

El retiro del episodio añade un nuevo capítulo a los debates sobre sátira, política y responsabilidad mediática en un país cada vez más polarizado.

La controversia plantea preguntas difíciles: ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza la responsabilidad?

En medio de estas dudas, South Park y Comedy Central han quedado en el centro de una reflexión nacional sobre sátira, provocación y los límites del humor político.