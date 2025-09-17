Suscribirse

El DHS le pide a los medios y “grupos izquierdistas” que le pongan fin a la “demonización” de los agentes de ICE y otros. Esto argumentan

El organismo de seguridad sostiene que la retórica de estos sectores causan violencia política.

Redacción Mundo
17 de septiembre de 2025, 9:41 p. m.
La irrupción de ICE en estados con ciudades santuario han desatado protestas en contra de la presencia de los agentes del orden. | Foto: The Washington Post via Getty Im

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) le hizo un llamado a varios sectores para que dejen de demonizar a las fuerzas del orden que pertenecen a la entidad.

El DHS insta a desescalar el lenguaje en medio de la creciente ola de violencia política en el país norteamericano, que presenció el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk.

Personas se congregan en un monumento improvisado en honor al activista político y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, frente a la sede de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, el 14 de septiembre de 2025.
Personas se congregan en un monumento improvisado en honor al activista político y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, frente a la sede de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, el 14 de septiembre de 2025. | Foto: AFP

Además, ha aumentado el rechazo a los agentes y operaciones del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), incluso desde sectores como Hollywood, en una aversión hacia las políticas internas de mandatario republicano, Donald Trump.

La semana pasada, hubo dos casos de agresión que involucraron a dos funcionarios de la agencia, quienes resultaron heridos por dos personas que se resistieron al arresto.

En ambos casos, estuvieron involucrados vehículos usados para ejercer acciones indebidas sobre los agentes.

¿Qué dice el DHS?

En un comunicado emitido en su página web, el DHS sostiene que la narrativa de medios de comunicación, grupos de izquierda y políticos santuarios (que protegen los derechos de extranjeros sin sus estatus migratorio definido) inspira violencia política en EE. UU. y motiva los ataques mencionados.

Contexto: Trump desata tormenta migratoria: redadas de ICE en Boston provocan terror en comunidades santuario

La subsecretaria Tricia McLaughlin advirtió que tras el atroz acto de violencia política en el país esta semana y dos brutales agresiones contra nuestras valientes fuerzas del orden del ICE, volvemos a hacer un llamado a los medios de comunicación y a la extrema izquierda para que cesen la retórica de odio dirigida al presidente Trump, a quienes lo apoyan y a nuestras valientes fuerzas del orden del DHS

Policías del DHS montan guardia en el Centro de Detención Metropolitano mientras manifestantes se congregan en respuesta a las redadas de ICE en Los Ángeles el viernes 6 de junio de 2025.
Policías del DHS montan guardia en el Centro de Detención Metropolitano mientras manifestantes se congregan en respuesta a las redadas de ICE en Los Ángeles el viernes 6 de junio de 2025. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Esta demonización está inspirando violencia en todo el país. Nuestros agentes del ICE se enfrentan a un aumento de más del 1000% en las agresiones en su contra. Tenemos que bajar la temperatura antes de que alguien más muera. Esta violencia debe terminar, concluyó la funcionaria.

Las frases polémicas

En el comunicado, el DHS expone múltiples casos donde políticos, activistas y medios de comunicación han usado palabras y frases polémicas como “ICE son la Gestapo moderna.

El escrito detalla la relación que varios políticos demócratas hacen entre ICE y la Alemania Nazi. Además, resalta a quienes animan a confrontar a los agentes que hacen presencia en distintas zonas del país.

La fuerte política antiinmigratoria de la administración Trump y sus posturas ante varias coyunturas sociales han polarizado Estados Unidos, y cada vez crece más la molestia hacia las acciones del actual gobierno federal.

