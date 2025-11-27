Suscribirse

Estados Unidos

Muere la mujer militar de la Guardia Nacional atacada en la Casa Blanca: Trump confirmó la tragedia

La oficial, de 2O años, resultó gravemente herida cuando un extranjero le disparó. Las autoridades siguen investigando las motivaciones.

Redacción Mundo
28 de noviembre de 2025, 2:59 a. m.
Dos miembros de la Guardia Nacional fueron abatidos cerca de la Casa Blanca el miércoles 26 de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional baleados la víspera cerca de la Casa Blanca, y dijo que el otro joven soldado herido sigue “luchando por su vida”.

“Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros”, señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado.

“El otro joven está luchando por su vida. Está muy mal”, dijo Trump.

Soldados de la Guardia Nacional se reúnen cerca de la escena de un crimen tras un tiroteo en el centro de Washington, D.C., el 26 de noviembre de 2025. Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados el miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca, según las autoridades, mientras un portavoz de Donald Trump afirmaba que el presidente había sido informado sobre la "trágica situación". La policía informó haber detenido a un sospechoso.
Soldados de la Guardia Nacional se reúnen cerca de la escena de un crimen tras un tiroteo en el centro de Washington D. C., el 26 de noviembre de 2025. | Foto: AFP

El miércoles, 26 de noviembre, pasadas las 2 de la tarde se reportó un tiroteo cerca de una estación del metro, a tan solo unos pasos de la Casa Blanca, en Washington D. C. Las autoridades determinaron más tarde que el tirador, un inmigrante afgano, había abatido a dos miembros de la Guardia Nacional que patrullaban la zona.

El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, también recibió un disparo en medio de la escena. Los tres heridos fueron traslados a centros médicos para recibir la atención necesaria.

Contexto: La Casa Blanca revisará el estatus migratorio de millones de extranjeros tras el ataque en Washington. Advierten consecuencias

Durante todo el miércoles, las autoridades anunciaban que los dos militares estaban luchando por sus vidas, tras quedar gravemente heridos.

Las autoridades continúan con las investigaciones del tiroteo. | Foto: Getty Images

“Me aflige profundamente saber del trágico fallecimiento de Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Que el Señor la reciba en su abrazo eterno y conceda a su familia paz y consuelo“, lamentó el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Continuamos orando por el guardia Andrew Wolfe“, concluyó en su publicación de X, en referencia al segundo oficial herido.

Contexto: El sospechoso del ataque en Washington trabajaba con la milicia estadounidense en Afganistán. Esto se sabe

“Hace unos momentos, la especialista Sarah Beckstrom falleció a causa de las heridas sufridas durante el terrible tiroteo de ayer. Este no es el resultado que esperábamos, pero es el que todos temíamos“, expresó, por su parte, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, también en X.

Uno de los dos oficiales perdió la vida este jueves, 27 de noviembre. | Foto: Getty Images

“Sarah sirvió con valentía, una determinación extraordinaria y un inquebrantable sentido del deber hacia su estado y su nación. Respondió al llamado de servicio, se ofreció voluntariamente y cumplió su misión con la fuerza y ​​el carácter que definen a los mejores de la Guardia Nacional de Virginia Occidental", se lee en el trino.

“Hoy, honramos su valentía y su sacrificio al lamentar la pérdida de una joven que lo dio todo en defensa de los demás. Siempre recordaremos a su familia, sus amigos y sus compañeros de la Guardia Nacional en nuestras oraciones, mientras sufren lo que ninguna familia debería tener que soportar”, concluyó.

Con información de AFP.

