El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional baleados la víspera cerca de la Casa Blanca, y dijo que el otro joven soldado herido sigue “luchando por su vida”.

“Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros”, señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado.

“El otro joven está luchando por su vida. Está muy mal”, dijo Trump.

Soldados de la Guardia Nacional se reúnen cerca de la escena de un crimen tras un tiroteo en el centro de Washington D. C., el 26 de noviembre de 2025. | Foto: AFP

El miércoles, 26 de noviembre, pasadas las 2 de la tarde se reportó un tiroteo cerca de una estación del metro, a tan solo unos pasos de la Casa Blanca, en Washington D. C. Las autoridades determinaron más tarde que el tirador, un inmigrante afgano, había abatido a dos miembros de la Guardia Nacional que patrullaban la zona.

U.S. Army Specialist Sarah Beckstrom



2005–2025



A True American Hero 🇺🇸 pic.twitter.com/fJCIhSNvob — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 28, 2025

El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, también recibió un disparo en medio de la escena. Los tres heridos fueron traslados a centros médicos para recibir la atención necesaria.

Durante todo el miércoles, las autoridades anunciaban que los dos militares estaban luchando por sus vidas, tras quedar gravemente heridos.

Las autoridades continúan con las investigaciones del tiroteo. | Foto: Getty Images

“Me aflige profundamente saber del trágico fallecimiento de Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Que el Señor la reciba en su abrazo eterno y conceda a su familia paz y consuelo“, lamentó el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Continuamos orando por el guardia Andrew Wolfe“, concluyó en su publicación de X, en referencia al segundo oficial herido.

“Hace unos momentos, la especialista Sarah Beckstrom falleció a causa de las heridas sufridas durante el terrible tiroteo de ayer. Este no es el resultado que esperábamos, pero es el que todos temíamos“, expresó, por su parte, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, también en X.

Uno de los dos oficiales perdió la vida este jueves, 27 de noviembre. | Foto: Getty Images

“Sarah sirvió con valentía, una determinación extraordinaria y un inquebrantable sentido del deber hacia su estado y su nación. Respondió al llamado de servicio, se ofreció voluntariamente y cumplió su misión con la fuerza y ​​el carácter que definen a los mejores de la Guardia Nacional de Virginia Occidental", se lee en el trino.

A few moments ago, Specialist Sarah Beckstrom passed away from the injuries sustained during yesterday’s horrific shooting. This is not the result we hoped for, but it is the result we all feared.



Sarah served with courage, extraordinary resolve, and an unwavering sense of duty… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 27, 2025

“Hoy, honramos su valentía y su sacrificio al lamentar la pérdida de una joven que lo dio todo en defensa de los demás. Siempre recordaremos a su familia, sus amigos y sus compañeros de la Guardia Nacional en nuestras oraciones, mientras sufren lo que ninguna familia debería tener que soportar”, concluyó.