EE. UU. considera prohibición total de viajes para varias nacionalidades. “Sanguijuelas y adictos a los derechos”

Después del tiroteo en Washington D. C. que cobró la vida de dos militares de la Guardia Nacional de EE. UU., el pasado 26 de noviembre, la administración Trump está encaminando medidas que prohíban la entrada a ciudadanos de varias naciones en el país norteamericano.

Así lo hizo saber Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y uno de los cerebros de la política antinmigratoria del presidente republicano.

Noem ha impulsado la represión a múltiples comunidades migrantes en EE. UU. | Foto: Getty Images

A través de la red social X, Noem aseguró el 1 de diciembre que “recomiendo una prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”.

Después, hizo fuertes aseveraciones sobre grupos de inmigrantes, sin especificar a cuáles se refería. “Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o arrebataran los beneficios que les corresponde a los estadounidenses", sostuvo la funcionaria.

Finalmente, recalcó la frase “no lo queremos a ninguno”, escrito en mayúsculas.

¿Cuáles son los países que hacen parte de esta lista?

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró en Fox News que Trump anunció “una prohibición de viajes a 19 países del tercer mundo y estados fallidos en todo el mundo” a mitad de año, por lo que es posible que algunas de estas naciones entrene en la lista actual, indican medio locales.

Según AP, la prohibición de viajes impuesta en junio de 2025 considera a 24 países de África subsahariana, y otros 12 de otras regiones.

Tras los ataques en la capital, EE. UU. suspendió procesos migratorios con ciudadanos de Afganistán. | Foto: Getty Images

Sin embargo, son 19 países que oficialmente tienen restricciones parciales y totales, los cuales se espera que sigan en dicho estatus. Newsweek reseña que dichos territorios son:

Afganistán Burundi (sólo prohibición parcial) Chad Cuba (sólo prohibición parcial) República del Congo Eritrea Guinea Ecuatorial Laos (prohibición parcial) Myanmar Haití Irán Libia Sierra Leona (prohibición parcial) Somalia Sudán Togo (prohibición parcial) Turkmenistán (prohibición parcial) Venezuela (prohibición parcial) Yemen

Así bien, la ofensiva migratoria de Trump sigue desarrollándose con el argumento de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.