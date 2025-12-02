Suscribirse

Estados Unidos

EE. UU. considera prohibición total de viajes para varias nacionalidades. “Sanguijuelas y adictos a los derechos”

La ofensiva migratoria de Trump se ha intensificado después del ataque en la capital estadounidense.

Redacción Mundo
2 de diciembre de 2025, 12:21 p. m.
Tras el ataque a miembros de la Guardia Nacional en Washington, Trump prometió ofensivas migratorias. | Foto: Getty Images

Después del tiroteo en Washington D. C. que cobró la vida de dos militares de la Guardia Nacional de EE. UU., el pasado 26 de noviembre, la administración Trump está encaminando medidas que prohíban la entrada a ciudadanos de varias naciones en el país norteamericano.

Así lo hizo saber Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y uno de los cerebros de la política antinmigratoria del presidente republicano.

Kristi Noem
Noem ha impulsado la represión a múltiples comunidades migrantes en EE. UU. | Foto: Getty Images

A través de la red social X, Noem aseguró el 1 de diciembre que “recomiendo una prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”.

Después, hizo fuertes aseveraciones sobre grupos de inmigrantes, sin especificar a cuáles se refería. “Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o arrebataran los beneficios que les corresponde a los estadounidenses", sostuvo la funcionaria.

Finalmente, recalcó la frase “no lo queremos a ninguno”, escrito en mayúsculas.

¿Cuáles son los países que hacen parte de esta lista?

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró en Fox News que Trump anunció “una prohibición de viajes a 19 países del tercer mundo y estados fallidos en todo el mundo” a mitad de año, por lo que es posible que algunas de estas naciones entrene en la lista actual, indican medio locales.

Contexto: La Casa Blanca revisará el estatus migratorio de millones de extranjeros tras el ataque en Washington. Advierten consecuencias

Según AP, la prohibición de viajes impuesta en junio de 2025 considera a 24 países de África subsahariana, y otros 12 de otras regiones.

Tras los ataques en la capital, EE. UU. suspendió procesos migratorios con ciudadanos de Afganistán. | Foto: Getty Images

Sin embargo, son 19 países que oficialmente tienen restricciones parciales y totales, los cuales se espera que sigan en dicho estatus. Newsweek reseña que dichos territorios son:

  1. Afganistán
  2. Burundi (sólo prohibición parcial)
  3. Chad
  4. Cuba (sólo prohibición parcial)
  5. República del Congo
  6. Eritrea
  7. Guinea Ecuatorial
  8. Laos (prohibición parcial)
  9. Myanmar
  10. Haití
  11. Irán
  12. Libia
  13. Sierra Leona (prohibición parcial)
  14. Somalia
  15. Sudán
  16. Togo (prohibición parcial)
  17. Turkmenistán (prohibición parcial)
  18. Venezuela (prohibición parcial)
  19. Yemen

Así bien, la ofensiva migratoria de Trump sigue desarrollándose con el argumento de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta medida se suma a otras políticas que Trump ha suspendido, como las solicitudes de asilo, los TPS (Estatus de Protección Temporal) y otros beneficios otorgados a extranjeros en gobiernos anteriores.

Noticias Destacadas

