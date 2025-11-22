Suscribirse

Relaciones exteriores

¿Piensa ir al Mundial de Fútbol de 2026? La buena noticia que dio el embajador (e) John McNamara para acceder a la visa de Estados Unidos

La embajada de ese país en Colombia fue la que más visas procesó en el mundo en 2024. Ahora habrá apoyo alterno desde el primero de diciembre. ¿De qué se trata?

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 3:05 p. m.
John McNamara Visa
“Hemos aumentado el número de citas para la visa en nuestra embajada de manera notable. El año pasado, en 2024, esta embajada en Bogotá procesó más visas que en cualquier otra misión en el mundo", dijo el embajador (e) John McNamara. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos pasan por su momento de mayor tensión en la historia reciente, tras los enfrentamientos y señalamientos de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

2263
En la más reciente edición de SEMANA, el embajador (e) de EE. UU. en Colombia, John McNamara, habla de Petro, Maduro y el futuro de la relación bilateral. | Foto: semana

De hecho, el embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, en entrevista exclusiva con Yesid Lancheros, director de SEMANA, reconoció “sin anestesia” que la relación bilateral ha estado “más tensa que nunca”.

“Todo el mundo entiende eso. Recientemente, hemos tenido un tire y afloje en público, algo que no es ideal. Pero el lazo fundamental que une a nuestros dos pueblos nunca va a romperse. Ni la misma Rosario Tijeras podría cortar la relación. Tenemos diferencias claras con el Gobierno colombiano, pero todavía hay mucho en común. Lamentablemente, la retórica y las acciones poco constructivas de varios niveles del Gobierno nacional siguen siendo un motivo de preocupación creciente. Pero, por encima de todo, somos países con valores democráticos compartidos, naciones del mundo libre, donde el pueblo, por medio de sus votos, manda”, dijo McNamara.

Contexto: “El lazo no se va a romper”: el embajador (e) de Estados Unidos, John McNamara, habla de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, y hace un anuncio sobre visas para los colombianos

Agregó que los dos países enfrentan desafíos comunes como el narcotráfico a nivel transnacional, el terrorismo, la corrupción, la migración y el desarrollo de sus economías, de manera sostenible, buscando el bienestar de ambos países.

“Para mí, sería una lástima perder oportunidades de avanzar juntos en áreas claves. En estos últimos nueve meses del Gobierno Petro, estamos listos para continuar trabajando de manera cercana con las autoridades colombianas, el sector privado y la sociedad civil”, agregó.

John McNamara. Embajador de Estados Unidos
En entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, John McNamara, embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, dijo que la relación entre los pueblos de los dos países es muy fuerte. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Aunque la relación está en un momento difícil, a tal punto que el presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista OFAC, hay hechos que muestran la fortaleza de la relación bilateral, a pesar de las tensiones.

McNamara destacó que la relación entre los dos pueblos sigue fuerte. “Por ejemplo, cada año vienen un millón de americanos como turistas a Colombia. No tienen problemas, siempre nos dicen que se sienten muy contentos con el trato y la manera en que el colombiano los acoge y los hace sentir en casa. Hay miles de entrevistas para solicitar visas cada día en la embajada porque queremos ayudar a los colombianos que quieren viajar a Estados Unidos. Es algo de beneficio mutuo. Los americanos que vienen, invierten una buena cantidad de dinero en servicios y compras. Entonces, creo que las relaciones entre ambos pueblos están más fuertes que nunca”.

Contexto: Estados Unidos elimina los aranceles para el café. Colombia podrá seguir exportando con tarifa de 0%

De hecho, se avecina uno de los eventos globales más relevantes a nivel deportivo: el Mundial de Fútbol de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Luis Díaz y James Rodríguez son los dos referentes de Selección Colombia de cara al Mundial 2026.
Colombia, liderada por Luis Díaz y James Rodríguez, se clasificó al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Estamos muy contentos de ser uno de los tres países anfitriones del Mundial. Será una competencia como nunca antes, con 48 equipos calificados para participar, más que en toda la historia; es decir, habrá más partidos, más alegrías y más tristezas, tal vez, en algunos casos”, dijo el embajador (e).

Y agregó: “Ustedes han obtenido su clasificación al Mundial, y sería fabuloso si Colombia, con James, Dayro Moreno y los demás muchachos, jugara contra los nuestros en la final. No importa quién gane, tendríamos que compartir un par de guaros y música vallenata como símbolo de nuestra amistad”.

Contexto: “No habrá medidas arancelarias contra Colombia”, dijo Marco Rubio. “No queremos afectar la economía colombiana ni castigar a la población”

Precisamente, ante este evento y la dinámica que tiene Colombia en materia de visas hacia Estados Unidos, McNamara anticipó una buena noticia para quienes quieren ir al Mundial y no tienen visa.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
"Para atender esa alta demanda que se avecina, hemos designado a nuestra embajada en Ciudad de Panamá como una sede de apoyo para los solicitantes colombianos de visas B1-B2 (turismo), con citas disponibles a partir del próximo primero de diciembre", dijo el embajador McNamara. | Foto: León Darío Peláez

“Hemos aumentado el número de citas para la visa en nuestra embajada de manera notable. El año pasado, en 2024, esta embajada en Bogotá procesó más visas que en cualquier otra misión en el mundo. Por tal motivo, para atender esa alta demanda que se avecina, hemos designado a nuestra embajada en Ciudad de Panamá como una sede de apoyo para los solicitantes colombianos de visas B1-B2 (turismo), con citas disponibles a partir del próximo primero de diciembre. Es decir, los colombianos tienen otra opción para tramitar sus visas, bien sea que se trate de residentes en ese país o que viajen allí. Forma parte de nuestros esfuerzos para asegurar que cada colombiano que quiera ir al Mundial tenga la oportunidad”, puntualizó McNamara.

Vea la entrevista completa con el embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara:

YouTube video player

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía imputó a uno de los presuntos asesinos de Harold Aroca: no aceptó los cargos

2. “Su esposa estaba dispuesta a matarlo”: Everth Bustamamente, exjefe en el M-19, reveló un episodio que casi compromete la vida de Gustavo Petro

3. ¿Piensa ir al Mundial de Fútbol de 2026? La buena noticia que dio el embajador (e) John McNamara para acceder a la visa de Estados Unidos

4. “Me fui para calmar los ánimos”: esposa de Armando Benedetti reveló a SEMANA detalles de la crisis matrimonial en España, donde intervino la policía

5. Esta fue la decisión que tomó el técnico de Bayern Múnich con Luis Díaz en el regreso de la Bundesliga tras fecha Fifa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Embajada de Estados UnidosvisasMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.