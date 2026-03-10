Ataque con arma de fuego contra el consulado de Estados Unidos en Toronto; esto dicen las investigaciones

Este martes, 10 de marzo, el consulado de Estados Unidos en Toronto fue blanco de un ataque con arma de fuego, así lo reportó la Policía del país norteamericano, que denominó el caso como un “incidente de seguridad nacional”.

Dos individuos se acercaron al consulado estadounidense ubicado en el centro de Toronto alrededor de las 4:30 de la madrugada. Según el policía de Toronto Frank Barredo, los hombres se bajaron de una camioneta blanca y, en ese momento, efectuaron varias detonaciones en la embajada.

Agentes de la Policía de Toronto trabajan en el lugar de un tiroteo en el Consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá, el 10 de marzo de 2026. Foto: AFP

Las autoridades indicaron que los disparos se realizaron con lo que sería una pistola y que los atacantes escaparon. Se recogieron los restos de bala y se confirmaron algunos daños menores en la fachada del edificio, como impactos en puertas y ventanas.

“El edificio es altamente seguro, fuertemente fortificado y no hubo heridos”, señaló el agente, quien además reveló que había personas en la edificación cuando ocurrió el atentado.

Aún no se ha confirmado si el hecho obedece a un acto terrorista correspondiente a la guerra del Medio Oriente.

“Si se trata de un hecho terrorista, eso será objeto de la investigación”, aseguró Chris Leather, agente de operaciones criminales en la Policía federal de Canadá. No obstante, se reforzó la protección de los edificios diplomáticos estadounidenses.

Asimismo, se están reforzando los protocolos de seguridad en las embajadas de Israel en Toronto y Ottawa, capital de Canadá.

“Creo que es bastante evidente, a partir de los incidentes en Toronto y en otros lugares, que estos consulados requieren en este momento un mayor nivel de vigilancia y seguridad”, afirmó Leather.

El consulado está ubicado en una importante universidad

El consulado de Estados Unidos se encuentra en la University Avenue de Toronto, una importante avenida norte‑sur de la ciudad donde hay varios hospitales y que conduce hacia la legislatura provincial.

El fin de semana pasado, hubo protestas frente al consulado para denunciar la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Tres sinagogas del área de Toronto también recibieron disparos en los últimos días, aunque no se han reportado heridos.

Protestas en el mismo lugar del atentado. Foto: Toronto Star via Getty Images

¿Está descartado que sea un ataque correspondiente a la guerra?

Consultado sobre un posible vínculo entre los ataques a las sinagogas y los disparos contra el consulado estadounidense, Barredo dijo que es “demasiado pronto” para establecer una conexión.

Oficiales encontraron evidencia de un arma de fuego descargada cerca del edificio diplomático. Foto: Redes sociales

Pero agregó: “No analizamos (los incidentes) de manera aislada. Los examinamos en conjunto”.

Leather indicó que la Policía federal trabaja en este caso con el FBI estadounidense, así como con la agencia canadiense de inteligencia exterior, el CSIS.

Hasta el momento, la Policía difundió imágenes del vehículo sospechoso y continúa recopilando evidencia para identificar a los responsables. Sin embargo, no se han reportado capturas por este caso.

La madrugada del martes se produjeron disparos contra el consulado estadounidense en Toronto, pero nadie resultó herido Foto: AFP

