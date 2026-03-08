MUNDO

Estados Unidos ordena la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita tras ataques de Irán

La Embajada de Estados Unidos fue atacada por dos drones, causando un pequeño incendio y daños materiales

Redacción Mundo
8 de marzo de 2026, 8:24 p. m.
La sede de la embajada estadounidense en Riad, fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada previamente con drones. Irán respondió a ataques contra objetivos industriales y diplomáticos en Oriente Medio el 3 de marzo, y Washington advirtió a sus ciudadanos que evacuaran toda la región. (Foto de AFP)
La sede de la embajada estadounidense en Riad, fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada previamente con drones. Irán respondió a ataques contra objetivos industriales y diplomáticos en Oriente Medio el 3 de marzo, y Washington advirtió a sus ciudadanos que evacuaran toda la región. (Foto de AFP) Foto: AFP

Estados Unidos ordenó este domingo, 8 de marzo, la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita, mientras Irán ataca este reino del Golfo en represalia por una ofensiva de Washington e Israel.

El Departamento de Estado señaló en una advertencia de viaje que había “ordenado a los empleados del gobierno estadounidense que no sean de emergencia y a los familiares de empleados del gobierno estadounidense que abandonen Arabia Saudita debido a riesgos para su seguridad”.

La orden refleja los temores persistentes sobre los ataques de Irán, en momentos que el presidente Donald Trump advierte que está listo para continuar la guerra durante semanas y Teherán se dice preparado para responder.

Estados Unidos previamente había permitido la partida del personal no esencial pero no había exigido hacerlo.

El Departamento de Estado también señaló que mantiene la advertencia a los estadounidenses de “reconsiderar viajar” a Arabia Saudita, sin desaconsejar todos los viajes al reino.

Drones impactaron la embajada de Estados Unidos en Riad la semana pasada, y también han causado daños en las embajadas estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudita informó el domingo que dos personas murieron y 12 resultaron heridas cuando un proyectil cayó en la provincia de Al Kharj, al sudeste de Riad.

Manifestantes iraníes portan un modelo de misil mientras se ve al fondo el minarete y la cúpula de una mezquita durante una reunión antiisraelí en la plaza Felestin (Palestina). en Teherán, Irán, el lunes 15 de abril de 2024. Los líderes mundiales instan a Israel a no tomar represalias después de que Irán lanzara un ataque con cientos de drones, misiles balísticos y misiles de crucero.
Misiles iraníes han sido enviados a varios paísesdel Golfo Foto: AP

Por otro lado, las Fuerzas Armadas de EE. UU. confirmaron la muerte de un militar estadounidense durante los ataques iraníes iniciales en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero.

“Anoche un militar de Estados Unidos murió debido a las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní en Oriente Próximo”, ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un comunicado.

El militar resultó herido de gravedad en un ataque contra militares estadounidenses en Arabia Saudí el pasado 1 de marzo, ha señalado el comunicado oficial.

Se trata del séptimo militar estadounidense muerto como consecuencia directa de los ataques iraníes durante la denominada Operación Furia Épica tras la muerte de seis soldados en un ataque en Kuwait.

Los bomberos trabajan mientras el humo se eleva fuera de un almacén dañado en una zona industrial en Al Rayyan, Qatar, tras un ataque iraní, el domingo 1 de marzo de 2026. (Foto AP)
Los bomberos trabajan mientras el humo se eleva fuera de un almacén dañado en una zona industrial en Al Rayyan, Qatar, tras un ataque iraní, el domingo 1 de marzo de 2026. (Foto AP) Foto: AP

“Las operaciones de combate de envergadura continúan. La identidad del combatiente caído no será publicada hasta dentro de 24 horas, cuando sean notificados sus seres queridos”, concluye el comunicado militar.

En las últimas horas de este sábado 7 de marzo, El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita aseguró el sábado que interceptó y destruyó 14 drones que entraron en el espacio aéreo del reino, mientras Irán continúa con ataques en todo el Golfo.

Ocho drones fueron interceptados en el espacio aéreo y otros seis fueron interceptados y destruidos “al este de Riad”, indicó el ministerio en varias publicaciones en la red social X.

Noticias Destacadas