La guerra que se desató en el Medio Oriente por órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no tuvo la aprobación del Congreso estadounidense. La Cámara de Representantes votará en contra de Trump este jueves, 5 de marzo.

La votación en contra del mandatario busca limitar su autoridad para declarar la guerra a Irán sin el permiso del Legislativo.

Varios legisladores no están de acuerdo con las acciones del presidente. Foto: Composición SEMANA | AP

Los legisladores tienen previsto votar una resolución bipartidista liderada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna que obligaría a Trump a obtener la autorización del Congreso antes de continuar las operaciones militares contra Teherán.

Sin embargo, se prevé que la iniciativa fracase, ya que se da un día después de que el Senado rechazara un texto similar.

Aunque la Cámara baja aprobara este texto, el presidente tendría el derecho de vetarlo. En ese caso volvería al Congreso, donde necesitaría de una mayoría de dos tercios para ser aprobado.

La votación se produce menos de una semana después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una amplia campaña militar contra Irán, en la que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Mientras tanto, la guerra sigue

En estos seis días de guerra, seis militares estadounidenses han fallecido por ataques iraníes, lo que ha enfrentado a legisladores con el presidente por comenzar el conflicto sin la autorización del Congreso.

Varias explosiones se oyeron poco después de las 11:00 p. m. en Tel Aviv, donde se activaron las sirenas de alarma para pedir a la población que se dirigiera a los refugios tras la detección de nuevos misiles iraníes.

En Teherán, varios medios iraníes anunciaron el inicio de “una nueva andanada misiles” hacia Israel.

Mientras tanto, el Ejército israelí informó el jueves que había comenzado a atacar la infraestructura perteneciente al grupo proiraní Hezbolá en el suburbio de Dahieh, en el sur de Beirut, después de haber advertido previamente a los residentes de la zona que evacuaron.

“El Ejército de Israel ha comenzado a atacar la infraestructura de Hezbolá en el área de Dahieh, en Beirut”, dijeron los militares.

El saldo de muertes por ataques israelíes en el Líbano ascendió a 123 personas, según el Ministerio de Salud de ese país. Pero esto no fue suficiente para el jefe del estado mayor de Israel, Eyal Zamir.

Zamir anunció este jueves que la guerra en curso con Irán entra en una nueva etapa, tras “haber llevado a cabo con éxito la fase de ataque sorpresa”.

*Con información de AFP.