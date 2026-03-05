Estados Unidos

Congreso de EE. UU. busca detener la guerra en Medio Oriente. Con esta herramienta frenarían las operaciones militares de Trump

El poder Legislativo del país norteamericano busca ponerle fin a los bombardeos desde sus instancias.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

5 de marzo de 2026, 6:42 p. m.
Trump se enfrenta a los congresistas.
Trump se enfrenta a los congresistas. Foto: AP

La guerra que se desató en el Medio Oriente por órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no tuvo la aprobación del Congreso estadounidense. La Cámara de Representantes votará en contra de Trump este jueves, 5 de marzo.

Donald Trump no habría tenido la iniciativa: Marco Rubio revela por qué EE. UU. se sumó a los bombardeos en Irán

La votación en contra del mandatario busca limitar su autoridad para declarar la guerra a Irán sin el permiso del Legislativo.

x
Varios legisladores no están de acuerdo con las acciones del presidente. Foto: Composición SEMANA | AP

Los legisladores tienen previsto votar una resolución bipartidista liderada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna que obligaría a Trump a obtener la autorización del Congreso antes de continuar las operaciones militares contra Teherán.

Sin embargo, se prevé que la iniciativa fracase, ya que se da un día después de que el Senado rechazara un texto similar.

Estados Unidos

Por posibles fallas sanitarias la FDA retira más de 650.000 botellas de agua en EE. UU.

Estados Unidos

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

Estados Unidos

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

Estados Unidos

¿Qué significa la mancha roja que tiene el presidente Donald Trump en el cuello?

Estados Unidos

Golpe a los migrantes: las universidades públicas de Florida suspenden temporalmente la contratación de extranjeros con visas H1-B

Estados Unidos

Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

Mundo

Estados Unidos y Venezuela restablecerán sus relaciones diplomáticas

Mundo

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: Israel defiende la operación donde murió el líder supremo Alí Jamenei

Mundo

Atacan tres centros de Amazon con drones iraníes y provocan la interrupción de su servicio

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Aunque la Cámara baja aprobara este texto, el presidente tendría el derecho de vetarlo. En ese caso volvería al Congreso, donde necesitaría de una mayoría de dos tercios para ser aprobado.

La votación se produce menos de una semana después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una amplia campaña militar contra Irán, en la que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Mientras tanto, la guerra sigue

En estos seis días de guerra, seis militares estadounidenses han fallecido por ataques iraníes, lo que ha enfrentado a legisladores con el presidente por comenzar el conflicto sin la autorización del Congreso.

Varias explosiones se oyeron poco después de las 11:00 p. m. en Tel Aviv, donde se activaron las sirenas de alarma para pedir a la población que se dirigiera a los refugios tras la detección de nuevos misiles iraníes.

En Teherán, varios medios iraníes anunciaron el inicio de “una nueva andanada misiles” hacia Israel.

Mientras tanto, el Ejército israelí informó el jueves que había comenzado a atacar la infraestructura perteneciente al grupo proiraní Hezbolá en el suburbio de Dahieh, en el sur de Beirut, después de haber advertido previamente a los residentes de la zona que evacuaron.

“El Ejército de Israel ha comenzado a atacar la infraestructura de Hezbolá en el área de Dahieh, en Beirut”, dijeron los militares.

El saldo de muertes por ataques israelíes en el Líbano ascendió a 123 personas, según el Ministerio de Salud de ese país. Pero esto no fue suficiente para el jefe del estado mayor de Israel, Eyal Zamir.

Zamir anunció este jueves que la guerra en curso con Irán entra en una nueva etapa, tras “haber llevado a cabo con éxito la fase de ataque sorpresa”.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

Autoridades sanitarias ordenaron retirar del mercado cientos de botellas de agua embotellada por considerarla insaluble

Por posibles fallas sanitarias la FDA retira más de 650.000 botellas de agua en EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto a la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

La guerra nuclear representó una amenaza inmediata para la vida compleja en la Tierra, con efectos que bloquearían la luz solar durante una década completa.

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Recientemente se han dado a conocer varios videos en el que los estudiantes agreden a profesores, principalmente en Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

a

¿Qué significa la mancha roja que tiene el presidente Donald Trump en el cuello?

Universidades de Florida no contratarán nuevos profesores con visa H-1B, tras solicitud de Ron DeSantis.

Golpe a los migrantes: las universidades públicas de Florida suspenden temporalmente la contratación de extranjeros con visas H1-B

Autoridades de Nueva York y Newark activaron el Código Azul ante temperaturas bajo cero, habilitando refugios y centros de calentamiento para proteger a personas sin hogar o sin calefacción.

Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

p2

Florida ejecuta a un hombre acusado de asesinato de un policía: es la tercera pena de muerte aplicada este año en el estado

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos

Melania Trump hace historia en la ONU en medio de la guerra en Medio Oriente: el poderoso mensaje que lanzó por los niños y la paz mundial

Noticias Destacadas