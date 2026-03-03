Tribunales de Nueva York en contra de Trump: nuevo impedimento al presidente de EE. UU.

Un juez federal de Nueva York emitió fallo este martes en contra del presidente Donald Trump, luego de una solicitud que hacía el mandatario en contra del peaje urbano de la ciudad.

La decisión concluyó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede impedir que la ciudad de Nueva York cobre un peaje a los automovilistas por conducir en las zonas más congestionadas de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

Conductores de motos en Nueva York deben pagar para transitar su vehículo. Foto: Getty images

Actualmente, los moteros de la ciudad pagan la tarifa diaria de nueve dólares, que se aplica a los conductores que ingresan al sur del Central Park, en Manhattan. La norma fue aprobada en 2025, poco antes de la posesión del presidente republicano, un neoyorquino de nacimiento.

Trump aseguró que el peaje afectaría a los negocios, y su secretario de Transporte, Sean Duffy, revocó la aprobación del programa piloto, lo que le valió críticas de las autoridades municipales.

La autoridad oficial del metro de Nueva York (MTA), que administra el cobro, demandó al secretario en febrero de 2025 y argumentó que su intento por frenar la tarifa por congestión era ilegal.

El juez Lewis Liman, del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, había dado una aprobación temporal al recargo mientras tomaba una decisión de fondo.

Fue este martes, cuando Liman dictaminó que “aceptar la postura (de Duffy) respecto al carácter definitivo de la actuación de la agencia en este caso, permitiría que cualquier organismo gubernamental frustre para siempre la revisión judicial”, lo que significa que el cobro sigue en vigor.

Al momento en que entraron en vigencia, unos 700.000 vehículos entraban a la congestionada zona a diario. Por el alto tráfico, los carros viajaban a una velocidad promedio de 11 kilómetros por hora, según las autoridades.

Medidas similares operan desde hace años en otras grandes ciudades, como Londres. Pero la oposición y los recursos legales presentados previo a su implementación en Nueva York resaltaron la dificultad de cobrar a los conductores en un país donde la mayoría de las personas se movilizan en vehículos privados.

Con el cobro también se busca combatir la contaminación del aire. El metro de la ciudad espera que esta medida aporte unos 15.000 millones de dólares, que se destinarán de manera parcial para su renovación.

Nuevas medidas en el metro de Nueva York Foto: LightRocket via Getty Images

*Con información de AFP.