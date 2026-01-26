Estados Unidos

El Metro de Nueva York abre convocatoria laboral con salario de casi U$120.000; así puede aplicar

La MTA ofrece empleos bien remunerados en el metro de Nueva York sin exigir título universitario, abriendo oportunidades a quienes cuentan con experiencia y habilidades técnicas.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

26 de enero de 2026, 7:19 p. m.
La MTA busca supervisores de operaciones del metro.
La MTA busca supervisores de operaciones del metro. Foto: Getty Images

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York busca llenar puestos clave con salarios de hasta 120.000 dólares al año, sin requerir educación universitaria formal.

MetroCard dice adiós: después de más de 30 años se deja de producir la famosa tarjeta del sistema público de transporte de Nueva York

Cómo y dónde postular a las nuevas vacantes en la Autoridad Metropolitana de Transporte

En medio de una crisis de costos de vida que ha hecho casi inalcanzable la estabilidad en Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha abierto un abanico de oportunidades laborales que desafían la idea de que solo con un título universitario se puede acceder a empleos bien remunerados en la ciudad más cara de Estados Unidos.

La agencia que opera el metro, los autobuses y los trenes suburbanos ha publicado varias vacantes clave que no requieren educación universitaria formal.

Ofrecen salarios de hasta casi U$120.000 al año, y en algunos casos incluso más, según la experiencia y las escalas salariales, para quienes reúnen experiencia técnica y habilidades de liderazgo operacional.

El puesto más destacado es el de Superintendente de Operaciones de Campo (Superintendent, Field Operations) dentro del sistema del New York City Subway, el metro más transitado y antiguo del país.

Para estas plazas, identificadas con los Job ID 14370, 14371 y 14372 en el portal oficial de la MTA, no se exige un título universitario.

Basta que presente un diploma de secundaria (high school) o su equivalente y al menos cinco años de experiencia en transporte, con dos de ellos en puestos de supervisión o gestión.

Quienes ocupan esta posición tienen a su cargo la supervisión operativa de líneas de metro, la coordinación de equipos en turnos continuos y la respuesta rápida ante interrupciones del servicio o emergencias.

Se trata de un rol con alta responsabilidad técnica y de gestión, que también sirve de peldaño para avanzar hacia puestos directivos dentro de la MTA.

EE.UU.
Oportunidades abiertas: vacantes en transporte público accesibles por experiencia laboral. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Experiencia y habilidades reemplazan la educación formal

Este tipo de ofertas refleja una tendencia más amplia dentro de la MTA y otros empleadores públicos en Nueva York, donde no solo los títulos universitarios determinen el acceso a empleos bien remunerados.

Aunque muchos cargos técnicos en sistemas de transporte sí exigen especializaciones o certificaciones, la experiencia y habilidades específicas pueden reemplazar en parte la educación formal, sobre todo en posiciones operativas o de supervisión.

Para postularse, los interesados deben ingresar al sitio oficial de carreras de la MTA (careers.mta.org), donde figuran los detalles de cada vacante, los requisitos de elegibilidad, las fechas límite y los pasos para crear un perfil profesional en línea.

Es recomendable tener currículum en inglés, información de contacto actualizada y todos los documentos de experiencia listos para subir al portal.

Además, muchos anuncios de empleo se comparten primero a través de redes profesionales como LinkedIn, Indeed y en páginas gubernamentales como NYC.gov antes de aparecer en el sitio principal, por lo que seguir esos canales puede ofrecer ventajas adicionales a quienes buscan estas oportunidades.

Impactante explosión en edificio de Nueva York provocó un voraz incendio y alarmó a las autoridades

Organizaciones comunitarias en barrios con alta presencia inmigrante, como Queens o El Bronx, también ofrecen asesoría gratuita para completar solicitudes y prepararse para entrevistas.

En un mercado laboral donde los costos de vida suben y las barreras educativas pueden excluir a talento valioso, la MTA ha abierto una ventana inesperada para quienes cuentan con experiencia, pero no con títulos universitarios.

