Impactante explosión en edificio de Nueva York provocó un voraz incendio y alarmó a las autoridades

Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas como consecuencia de un incendio declarado durante la madrugada de este sábado, 24 de enero, en un edificio del distrito neoyorquino del Bronx atribuido en principio a una explosión de gas.

El Departamento de Bomberos de la ciudad ha confirmado que el incendio ha calcinado los tres pisos superiores de los 17 que conforman el número 3485 de Bivona Street.

Un residente fue declarado muerto en el lugar. Otro residente, en estado crítico, ha sido trasladado al Centro Médico Jacobi, junto con un bombero que sufrió lesiones leves.

🇺🇸 | URGENTE: Se reporta una explosión esta madrugada de sábado en un edificio en el Bronx, Nueva York, con informes de personas heridas. pic.twitter.com/JX9efRfGRZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 24, 2026

Once residentes más, con lesiones leves, fueron trasladados a hospitales de la zona. Una persona rechazó recibir atención médica.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha desplazado a un centro de recepción cercano para colaborar con Cruz Roja en la protección de los residentes desalojados, y ha confirmado en redes sociales que el incendio “ya está bajo control”.

Según un video capturado por The Post, se pudieron ver llamas y humo denso saliendo de varias ventanas en los pisos superiores del edificio.

Incendio de varios pisos de un edificio en Nueva York. Foto: X/@FDNY

Otra imagen inquietante capturó a un residente colgando de una ventana en el piso superior agitando una sábana.

Más de 230 socorristas de 75 unidades respondieron al incendio que generó múltiples alarmas, mientras las temperaturas bajaban a menos de 10 °C en la ciudad de Nueva York.

“Fue una noche muy, muy difícil, una noche muy fría, lo que provocó aún más dificultades. Los hombres y mujeres del Departamento de Bomberos y todos los socorristas de nuestro departamento hicieron un trabajo excelente apagando estos incendios; les estoy enormemente agradecido”, dijo la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore.

Bonsignore dijo que hubo una investigación sobre el olor a gas en el edificio 15 minutos antes de que ocurriera la explosión.

WATCH: Fire broke out shortly after midnight at 3485 Bivona Street in Bronx, NY, spreading across multiple floors in 17-story building — NYFD pic.twitter.com/4aXHSpUDgR — Rapid Report (@RapidReport2025) January 24, 2026

“Es una tragedia terrible, enviamos nuestros pensamientos a todos los involucrados”, dijo Leila Bozorg, teniente de alcalde de Vivienda y Planificación, según narra el NY Post.

El comisionado de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York, Zach Iscol, alertó sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención contra incendios, en particular frente a la inminencia de una tormenta de nieve de gran magnitud provocada por el sistema invernal Fern.