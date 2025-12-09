Suscribirse

Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

El fuego estalló en la última planta de un edificio de seis pisos en el Upper West Side, obligó a desplegar más de 140 bomberos y dejó varios heridos, según el Departamento de la Ciudad de Nueva York.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 7:14 p. m.
Llamas consumen ventanas y tejado de edificio en zona residencial de Nueva York
Llamas consumen ventanas y tejado de edificio en zona residencial de Nueva York. | Foto: Composición Semana/ X @nypost

Un voraz incendio envolvió este martes un edificio residencial de seis pisos en el Upper West Side de Nueva York, con llamas que salían por ventanas y techo.

Unidades del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) trabajaban para controlar un fuego que dejó heridos y provocó el colapso parcial de la estructura, de acuerdo con medios locales y autoridades.

Contexto: Imágenes del incendio de un bus escolar en Nueva York con 15 estudiantes a bordo

Así ocurrió el incendio en el Upper West Side

El fuego, que comenzó poco después de las 8:20 a. m., se originó en el último piso de un inmueble ubicado en la intersección de West 107th Street y Amsterdam Avenue, según confirmó el FDNY a medios locales como NBC New York.

De acuerdo con los primeros reportes, el avance de las llamas fue tan rápido que en cuestión de minutos el incendio escaló a tercera alarma, y hacia las 9:10 a. m. ya había sido clasificado como un incidente de cuarta alarma, lo que implicaba una operación de gran magnitud.

En total, unos 140 bomberos distribuidos en 40 unidades acudieron al lugar para combatir un fuego que, como describió New York Post, “engullía” ventanas, techos y parte de la estructura interna del edificio.

Las imágenes difundidas por el FDNY mostraron un escenario dramático: columnas de humo negro, cristales reventados y un tramo lateral del edificio parcialmente colapsado, lo que provocó la caída de escombros sobre la acera.

NBC New York indicó que este desprendimiento obligó a cerrar varias calles circundantes y a establecer un perímetro de seguridad para evitar nuevas lesiones entre peatones y equipos de rescate.

Bomberos del FDNY combaten un fuego de cuarta alarma que estalló en la última planta del edificio

La causa del incendio aún no ha sido determinada. Investigadores del FDNY trabajan en la escena para evaluar daños estructurales, revisar posibles fallas eléctricas o fuentes de ignición, y determinar si hubo agravantes relacionados con materiales inflamables dentro de las viviendas.

El departamento señaló que la prioridad inmediata sigue siendo la estabilización del edificio y la verificación de que no haya personas atrapadas, especialmente en las plantas superiores donde comenzó el fuego.

Contexto: ¿Podría repetirse la tragedia de Armero en Estados Unidos?: Este pueblo vive preparándose para una catástrofe similar

En una ciudad acostumbrada a emergencias de gran escala, este nuevo incendio vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad en edificios antiguos, muchos de ellos construidos antes de la implementación de normas modernas de prevención. Mientras las autoridades analizan los próximos pasos, los vecinos del Upper West Side observan un paisaje transformado: un edificio ennegrecido por el humo, calles bloqueadas y la incertidumbre de una investigación que apenas comienza.

Aunque no se había emitido un parte oficial completo de víctimas, la cadena SER informó que al menos tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica.

Las autoridades instaron a los residentes cercanos a permanecer en interiores, cerrar ventanas y reducir la exposición al humo, mientras continuaban las labores para contener el fuego y enfriar los puntos críticos dentro del edificio.

