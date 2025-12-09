Un voraz incendio envolvió este martes un edificio residencial de seis pisos en el Upper West Side de Nueva York, con llamas que salían por ventanas y techo.

Unidades del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) trabajaban para controlar un fuego que dejó heridos y provocó el colapso parcial de la estructura, de acuerdo con medios locales y autoridades.

Así ocurrió el incendio en el Upper West Side

El fuego, que comenzó poco después de las 8:20 a. m., se originó en el último piso de un inmueble ubicado en la intersección de West 107th Street y Amsterdam Avenue, según confirmó el FDNY a medios locales como NBC New York.

De acuerdo con los primeros reportes, el avance de las llamas fue tan rápido que en cuestión de minutos el incendio escaló a tercera alarma, y hacia las 9:10 a. m. ya había sido clasificado como un incidente de cuarta alarma, lo que implicaba una operación de gran magnitud.

En total, unos 140 bomberos distribuidos en 40 unidades acudieron al lugar para combatir un fuego que, como describió New York Post, “engullía” ventanas, techos y parte de la estructura interna del edificio.

Las imágenes difundidas por el FDNY mostraron un escenario dramático: columnas de humo negro, cristales reventados y un tramo lateral del edificio parcialmente colapsado, lo que provocó la caída de escombros sobre la acera.

NBC New York indicó que este desprendimiento obligó a cerrar varias calles circundantes y a establecer un perímetro de seguridad para evitar nuevas lesiones entre peatones y equipos de rescate.

Flames erupt from windows, roof as blaze engulfs NYC apartment building https://t.co/wKwlFfKBs4 pic.twitter.com/zasmBUATJc — New York Post (@nypost) December 9, 2025

Bomberos del FDNY combaten un fuego de cuarta alarma que estalló en la última planta del edificio

La causa del incendio aún no ha sido determinada. Investigadores del FDNY trabajan en la escena para evaluar daños estructurales, revisar posibles fallas eléctricas o fuentes de ignición, y determinar si hubo agravantes relacionados con materiales inflamables dentro de las viviendas.

El departamento señaló que la prioridad inmediata sigue siendo la estabilización del edificio y la verificación de que no haya personas atrapadas, especialmente en las plantas superiores donde comenzó el fuego.

En una ciudad acostumbrada a emergencias de gran escala, este nuevo incendio vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad en edificios antiguos, muchos de ellos construidos antes de la implementación de normas modernas de prevención. Mientras las autoridades analizan los próximos pasos, los vecinos del Upper West Side observan un paisaje transformado: un edificio ennegrecido por el humo, calles bloqueadas y la incertidumbre de una investigación que apenas comienza.

Aunque no se había emitido un parte oficial completo de víctimas, la cadena SER informó que al menos tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica.