Imágenes del incendio de un bus escolar en Nueva York con 15 estudiantes a bordo

Por redes se ha viralizado el momento en el que un bus escolar se incendia en el estado de Nueva York, el pasado viernes, 5 de diciembre.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió en la calle 1500 de Nagle Road en el límite de Lawrence Park y Harborcreek Township, en el condado de Erie. En cuanto recibieron el llamado de emergencia, acudieron al lugar para rescatar a las personas.

Los agentes detallaron que 15 estudiantes estaban a bordo del autobús, y determinaron que todos estaban fuera de peligro y fueron atendidos en centros médicos para garantizar su estabilidad.

“Estoy sumamente agradecido con nuestros socorristas por su rápida respuesta”, exaltó el superintendente escolar de Springville-Griffith, James Bialasik, en un comunicado al respecto.

“Gracias a la rápida actuación de nuestros estudiantes y conductor, todos fueron evacuados, sanos y salvos. No hubo otros vehículos involucrados. Quince de nuestros estudiantes de SMS y SHS estaban en el autobús en el momento del incidente". agregó.

“Además, gracias a todos los miembros del Departamento de Transporte, el equipo administrativo y el personal administrativo que ayudaron con este incidente”, complementó su mensaje recopilado por la prensa local.

“Otro autobús se despachó rápidamente al lugar para asegurar que los estudiantes se resguardaran del frío lo antes posible. Los servicios de emergencias médicas (EMS) dieron el alta y se les permitió presentarse en sus escuelas”, se lee en el informe destinado a las familias de los estudiantes que estaban a bordo.

🇺🇸 | Un autobús escolar se incendió en el condado de Erie, Nueva York, con 15 estudiantes a bordo. El distrito escolar afirma que todos fueron evacuados sanos y salvos. Se está investigando la causa del incendio.

pic.twitter.com/GNxdYBdAeV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 8, 2025

En este, se aprovechó para especificar que los autobuses públicos suelen ser sometidos a revisiones de seguridad para corroborar que cumplen con las normativas del Departamento de Transporte.

Se detalló, también, que “se desconoce la causa de este incendio en este autobús de gasolina. Los investigadores del sheriff del Condado de Erie analizarán el autobús para intentar determinar la causa”.

“En S-GI, la seguridad siempre es nuestra máxima prioridad, desde el momento en que un estudiante sube al autobús hasta que lo dejan en casa”, siguió diciendo el informe.