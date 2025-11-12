Trump le pide al presidente de Israel indultar a Netanyahu, investigado por casos de corrupción; “es una persecución política”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está abogando por su aliado Benjamín Netanyahu, para que la justicia de Israel exonere al Primer Ministro de implicaciones legales por supuestos casos de corrupción.

A través de una carta oficial enviada al presidente israelí, Isaac Herzog, Trump lo insta otorgarle el indulto a Netanyahu en lo que el estadounidense considera una “guerra legal”.

La misiva es de carácter oficial enviada desde la Casa Blanca y la firma presidencial. | Foto: Red Social X: @juanestebansr

Trump ya se había referido al tema en su intervención en la Knéset el pasado 13 de octubre, para conmemorar la entrada en vigor de la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, pero ahora lo hizo formalmente.

Trump aduce que es una persecución política

En la misiva, Trump sostiene que si bien “respeta absolutamente” el sistema judicial de Israel, cree que ese caso contra “Bibi” (como le dice a Netanyahu) se trata de una “persecución política e injustificada”.

“Isaac, hemos establecido una gran relación, por lo cual estoy muy agradecido y honrado, y acordamos tan pronto como asumí la presidencia en enero que el enfoque debía centrarse en finalmente traer los rehenes a casa y lograr el acuerdo de paz”, escribió Trump.

El israelí es acusado por tres delitos de presunta corrupción. | Foto: Getty Images

“Ahora que hemos alcanzado estos éxitos sin precedentes y mantenemos a Hamás bajo control, es hora de dejar que ‘Bibi’ una a Israel indultándolo y poniendo fin a esa guerra legal de una vez por todas”, solicitó el mandatario republicano.

“Netanyahu ha sido un Primer Ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra y liderando una era de paz, que incluye mi trabajo continuo con líderes clave de Medio Oriente para agregar muchos países adicionales a los acuerdos de Abraham, que cambiarán al mundo”, enalteció Trump en defensa del israelí.

El posible indulto a Netanyahu

Netanyahu enfrenta tres procesos judiciales desde 2019. En el primero, se le acusa de recibir regalos de lujo como puros, champán y joyas para su esposa, por parte de empresarios multimillonarios como Arnon Milchan o James Packer. La sospecha es que los hicieron a cambio de favores políticos.

En los otros dos, se le acusa de injerencias sobre medios locales para obtener conceptos favorables para él, su esposa y sus políticas a cambio de intereses particulares.